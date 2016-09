Da familien Rønsted flyttede ind på Grootsvej, rundede indbyggertallet 22.000 i Solrød Kommune.

Borgerne strømmer til

Vestegnen - 03. september 2016

Tilflytterne strømmer til Solrød Kommune, og da familien Rønsted flyttede ind på Grootsvej, rundede indbyggertallet 22.000.

Indbyggertallet går kun opad i Solrød Kommune i øjeblikket. Især tilflyttere fra nabokommunerne og København strømmer til, og da Inge og Torben Rønsted i august flyttede fra Dyssegård og ind på Grootsvej i Solrød Strand med deres to børn Gorm og Gry, rundede kommunen borger nr. 22.000.

Inge er vokset op i Solrød, og det er en del af baggrunden for, at familien besluttede at flytte til Solrød fra Dyssegård i Nordsjælland.

»Det var en stor beslutning, som vel var undervejs i to år, men mine forældre og søster bor hernede, og det trak jo en del. Desuden synes vi, det er et godt sted at vokse op for vores børn, og Solrød har alt det, vi har brug for som fx svømmehal, s-tog og et stort udvalg af fritidsaktiviteter,« siger Inge Rønsted.

»Det er selvfølgelig også stranden, der lokker, og her er i det hele taget skøn natur. Jeg lægger især mærke til, at der er så god plads, og man føler, der er højere til himlen hernede,« siger Torben Rønsted.

Borgmester i Solrød Kommune, Niels Hörup, var forbi familien Rønsted med en buket blomster og en gave for at markere, at én i deres familie var borger nr. 22.000, og han glæder sig over, at så mange tilflyttere kan se idéen i at slå sig ned i Solrød.

»Personligt har jeg boet i Solrød næsten hele mit liv - bortset fra en kort afstikker i militæret - så jeg kan jo godt forstå, at folk har lyst til at bo her. Solrød er en tryg og attraktiv kommune, og det skader nok heller ikke, at vi har seks kilometer dejlig sandstrand, nogle af landets bedste folkeskoler, og at vi er kåret til en af landets mest ejendomsvenlige kommuner,« siger Niels Hörup.