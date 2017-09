Bordtennisklub går efter »det grå guld«

Der bliver for alvor skruet op for hyggen i Brøndby Bordtennis Club, der nu går mere målrettet efter »det grå guld«.

»Vi ved, at bordtennis er en god måde at holde formen ved lige på, mens spillet også skærper koncentrationsevnen. Det helt unikke er, at man kan spille bordtennis, selvom man ikke har en specielt god fysik. På den måde kan næsten alle være med«, siger Johannes Klentz Jørgensen, der er idrætskonsulent hos DGI.

En stor del af BAT60+ er fokus på fællesskabet. Her viser foreningslivet for alvor sine forcer.

»Det er alfa omega, at der er plads til hygge, fællesskabet og det sociale omkring spillet. Det er den bedste måde at sørge for, at spillerne kommer igen. Hvis du ved, at dine klubkammerater venter på dig, så er det svært at blive hjemme«, siger Johannes Klentz Jørgensen.