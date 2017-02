Det tager kort at sælge boliger på Vestegnen. PR-foto Foto: PR-foto

Boligsalget går stærkt på Vestegnen

Vestegnen - 17. februar 2017 kl. 09:12 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når der bliver solgt boliger på Vestegnen, går det generelt stærkt lige for tiden. I seks ud af ti kommuner i Søndagsavisen Vestegnens udgivelsesområde, tager det i gennemsnit mindre en 93 dage at sælge sin bolig.

Og det er helt i top, når man sammenligner med resten af landet. Ser man på top 10 over hele landet, er det også kommunerne på Vestegnen, der topper, viser en opgørelse fra Boligsiden.dk, der i sidste uge er kommet med årets første markedsindeks over boligmarkedet.

Hvidovre Kommune ligger øverst med den korteste salgstid på 66 dage i gennemsnit, forfulgt af Rødovre og Ishøj med 74 og 75 dage.

Også Brøndby, Albertslund og Vallensbæk ligger i top ti på landsplan.

Derudover er Greve, Glostrup, Solrød og Høje-Taastrup Kommuner også alle i top 25, når man kigger på det gennemsnitlige antal dage, det tager at sælge en bolig i hele landet.

De hurtige salgstider på Vestegnen er meget naturlige i takt med, at prisen i landets hovedstad stiger, fortæller Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

»Det er bemærkelsesværdigt, at seks ud af de 10 kommuner med den laveste salgstid ligger på Vestegnen. De lave salgstider er et udtryk for, at de stigende priser i København øger efterspørgslen efter villaer i omegnskommunerne, og det er en positiv tendens,« siger Birgit Daetz til Søndagsavisen Vestegnen.

Selvom vinteren traditionelt er lavsæson for bolighandler, holder boligmarkedet fortsat dampen oppe, når man ser på landsplan. Priserne på både villaer, rækkehuse og ejerlejligheder ligger et pænt stykke over sidste års niveau og har stabiliseret sig hen over vinteren, viser tallene fra Boligsiden.dk.

På landsplan ligger priserne på villaer og rækkehuse fire procent over niveauet for januar 2016, og for lejligheder har stigningen været på hele 7,9 procent. Det er fortsat boligmarkedet i Region Hovedstaden, der driver meget af udviklingen, men resten af landet er godt med. I løbet af det sidste år har der således været prisstigninger i samtlige regioner, både når det gælder villaer, rækkehuse og ejerlejligheder.

Korteste salgstide Top 10 over det gennemsnitlige antal dage, det tager at sælge en bolig i hele landet.

1. Hvidovre: 66

2. Rødovre: 74

3. Ishøj: 75

4. Herlev: 81

5. Brøndby: 86

6. Albertslund: 89

7. Vallensbæk: 92

8. Tårnby: 94

9. Furesø: 96

10. Dragør 102

Andre udvalgte kommuner (placering i parantes)

(11) Greve: 102 dage

(12) København: 102 dage)

(13) Glostrup: 104 dage

(19) Solrød: 115 dage

(24) Høje-Taastrup: 125 dage

