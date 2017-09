»Chappers rumrejse« kommer forbi Teater Vestvolden i Hvidovre.

Børnenes scene på Teater Vestvolden

Vestegnen - 03. september 2017 kl. 10:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I den kommende sæson har Teater Vestvolden i Hvidovre udvalgt en håndfuld blandt de bedste danske forestillinger til forældre og bedsteforældre, som elsker at gå i teatret med deres børn eller børnebørn - eller som måske ikke har haft fornøjelsen endnu.

»Chappers rumrejse« slår dørene op til teaterbussen med en fantasifuld rejse ud i rummet for alle eventyrlystne børn fra fem år. Chapper (ham fra Ramasjang!) begiver sig op mellem fjerne planeter og gakkede galakser for at finde sin elskede morfar, der er flyttet ud på en lysende stjerne. Undervejs møder han både flyvende tallerkner, rumvæsner og en mystisk mælkevej. Forestillingen har sæsonpremiere søndag den 10. september og spiller udvalgte dage ved teatret i løbet af Vestegnens Kulturuge.

Thomas Winding har skrevet juleeventyret »Ja, ja nemlig« for hele familien, om en mand og en kone, som bliver forvandlet til nisser. Der er fuld fart på alle teatertryllerier i »De røde hestes« opsætning, hvor ikke mindst lyd og lys er med til at skabe den fortryllende julemagi.

Skal vi skærme vores børn fra virkeligheden eller vise dem, at der er en verden udenfor Disneysjov? »Woopsy« handler om en dreng, der må rejse væk fra sit hjem. Uledsaget. Men det bliver historien ikke trist eller sørgelig af. Tværtimod. »Woopsy« er super sjov for børn og voksne ifølge Børnekulturpiloterne, som har anmeldt forestillingen.

Teater Vestvoldens længe ventede forestilling »Lene og Lillebror« får premiere i foråret 2018 med teaterdebut til den kendte dukke fra DRs Kikkassen. Sammen med filmklip, nyskrevet musik og sange, vil »Lene og Lillebror« tage nye generationer med tilbage til dengang far og mor - eller bedstefar og bedstemor - så 'fjernsyn for dig' og fortælle en historie om at være barn dengang og nu. Lene og Lillebror præsenterer den originale Lillebror-dukke i selskab med Lene, som bliver spillet af skuespiller Lene Hummelshøj. Forestillingen er skabt i samarbejde med DR for børn fra 3-6 år og deres voksne.

Alle forestillinger kan opleves på Teater Vestvoldens nye scene for børn. Et tiltag, som har til formål at give børnene og deres voksne en hyggelig og intim oplevelse i teatret, hvor de kommer helt tæt på magien på scenen. Der er også mulighed for at nyde friskpoppede popcorn eller andre godter i baren, som er åben før og efter forestillingen.

Man kan læse mere om alle Teater Vestvoldens forestillinger for børn på teatervestvolden.dk