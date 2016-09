Se billedserie Børnene samlede affald i Vallensbæk ? her er det børn fra daginstitutionen Sommerfuglen, der er på skralde-jagt.

Børnene lærte at bruge bøtten

400 børn fra daginstitutioner og skoler i Vallensbæk var ude for at samle skrald i sidste uge. Og det blev til noget af en høst: I alt 310 kg affald fik de samlet ind.

»Vi har gerne villet inddrage børn og unge i aktiviteterne for at lære dem, hvordan de skal håndtere deres affald og hjælpe med at synliggøre affaldsspande rundt i Vallensbæk,« fortæller Sofie Stefanie Devantie Hansen fra Vallensbæk Kommune.

Hun er koordinator for kampagnen Ren By, der har til formål at gøre det til et fælles ansvar for borgerne og kommunen at minimere mængden af henkastet affald i kommunen. Det sker blandt andet ved at synliggøre affaldsspande gennem sjove og anderledes aktiviteter og konkurrencer.

Vallensbæk Kommune har en vision om at være en såkaldt »Smart City«. Det betyder, at man bruger teknologi til at gøre byen til et sted, der står for sundhed, bevægelse, hjælp og omsorg, nye oplevelser og fællesskaber. Og teknologien kan i høj grad tænkes ind i arbejdet med at minimere affaldet.

»Vi samarbejder med byrumsinventarfirmaet Veksø A/S, som har lånt os tre digitale affaldsspande, kaldet »Big Bellys«. Spandene kører på solenergi, kan komprimere affaldet op til otte gange, kommunikerer med et IT-system om, hvornår de skal tømmes - og så kan de sige en lyd, når der smides affald i,« fortæller Sofie.

Børn fra Vallensbæk har indtalt lydene, som de digitale affaldsspande kan sige, når de guffer affaldet i sig, og de næste uger vil man kunne finde de tre Big Bellys rundt omkring i kommunen. Så nu kan man selv gå ud og møde en Big Belly, smide affald i og høre Vallensbæks børns stemmer.

Endelig har projektet også indeholdt en konkurrence, hvor 3. klasserne i Vallensbæk dystede om at dekorere affaldsspande, og vinderne blev 3.a fra Vallensbæk Skole. Skraldespandende blev vist til arrangementet Festlig Fredag og kommer til at stå rundt omkring på skolerne i den næste tid.