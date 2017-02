Børn skriver fagbøger: Bog om chokolade vandt

Det er skolebibliotekerne i Ishøj, Ishøj Bibliotek og kommunens center for børn og forebyggelse, som står bag initiativet, hvor alle 4. klasser i kommunen dyster om at skrive den bedste fagbog ud fra et valgfrit emne.

Der var hujen, klapsalver og neglebideri i salen, da fagbogskonkurrencen blev afgjort. Pædagogisk konsulent Rikke Blach Myhlendorph og bibliotekar Wenche Andreasen indtog rollerne som konferencier-makkerpar og bød velkommen til de glade elever og deres lærere.

Herefter indtog to entusiastiske kemikere fra DTU scenen med et storslået scienceshow, fyldt med ild, eksplosioner og flotte kemiske reaktioner.

Efter showet gik prisoverrækkelsen i gang, hvor Rikke Blach Myhlendorph og Wenche Andreasen indledte med at rose alle eleverne for deres fantastiske fagbøger, som omhandlede emner inden for alt fra Titanic til mobning. Mange af fagbøgerne indeholdt områder, som Ishøj Bibliotek slet ikke har på hylderne.

Emma Brammer Nejrup og Alberte Sund From fra 4. A på Ishøj Skole løb med sejren for deres bog ”Chokolade: Fakta og fiduser”. Udover æren vandt Emma og Alberte en tur i Ishøj Bio for hele klassen.

2. pladsen gik til Mona Hein Larsen og Zeliha Peker fra 4. A på Gildbroskolen for deres bog om sjipning, og 3. pladsen gik til Marius P. Jensen fra Vejlebroskolen for sin bog ”SWAT og de andre specialstyrker”.



Sidste år blev der tilføjet en ekstra pris i konkurrencen, nemlig X-Faktor-prisen, som den bedste fanbog får. I år gik X-Faktor-prisen til Izabella Klemmed Lyngholm fra 4. C på Vibeholmskolen for sin bog ”Mikkel Hansens liv”.

Elevernes store arbejde kan man se og snart låne på Ishøj Bibliotek, hvor fagbøgerne får nyt liv og en chip, så alle kan låne dem med hjem og læse dem - præcis lige som med alle andre bøger på biblioteket.

Det er 6. år i træk, at Ishøjs Bedste Fagbog bliver afholdt.