Blomster og lys for Tore

»Please kontakt mig, hvis du var sammen med ham nytårsaften, eller ved hvem han mødte eller skulle møde i Ishøj. Jeg vil også gerne have kontakt med Tores nære venner, og folk, som var sammen med ham i juleferien. Jeg var bortrejst, og ved ingenting om hans sidste dage,« skrev Tores mor. Hun ønskede, at efterlysningen af vidner blev delt så meget som muligt, så hun kan få svar på, hvad der gik forud for, at Tore blev fundet dræbt på sporene ved Ishøj Station.

»Jeg har nu fået et billede af, hvad der er sket. Kl. 3 skiltes Tore fra nogle venner på Nørreport. De skulle til fest i Brøndby, men Tore var for fuld, så de sagde, at han skulle tage hjem. Kl. lidt over 4 finder en kvinde ham sovende ved et vejkryds i nærheden af Ishøj Station. Hun får ham op, og vil hjælpe ham. Tore løber fra hende mod Ishøj Station. Hun leder efter ham på stationen, men kan ikke finde ham. Tore har åbenbart forsøgt at finde festen i Brøndby, og derefter har han forsøgt at finde et tog hjem.«