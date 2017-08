Blitz i regnen

I en periode har Vestegnens Politi haft fotovogne på stedet. Det er sket efter vejarbejderne kontaktede politiet, fordi de var utrygge over, at mange bilister kørte for hurtigt forbi de steder, hvor de arbejdede. Politiets målinger har siden vist, at der bliver kørt alt for stærkt gennem vejarbejdet - og det billede fortsætter.