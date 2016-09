Se billedserie Bjørn Gyde Poulsen dyrker masser af frugt og grøntsager selv. Blandt andet i drivhuset, og planen er at børnene i naturdagplejen skal være med til at hente råvarer i køkkenhaven. Foto: Kasper Ellesøe

Bjørn har sagt sit job op: Nu vil han være dagplejefar

Vestegnen - 08. september 2016 kl. 10:35 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bjørn Gyde Poulsen har taget en stor beslutning om at sige sit faste job som gartner op for at passe børn i hjemmet i Ishøj Landsby. Han er startet op som dagplejefar og har et særligt fokus på naturen.

»Det er nok et af de mest kønsopdelte fag overhovedet, og der findes ikke særlig mange dagplejefædre.«

Sådan siger 32-årige Bjørn Gyde Poulsen, efter han netop er gået i gang med et nyt projekt i livet. Han er begyndt som dagplejefar og skal passe børn i hjemmet i Ishøj Landsby.

Bjørn Gyde Poulsen er uddannet gartner, men har opsagt sit faste job for at gå derhjemme og passe hans og hustruen Signes 11 måneder gamle søn Tobber sammen med to eller tre andre børn udefra.

»Det er da lidt vildt, at jeg har taget den beslutning, men det er også sjovt, og alle har sagt, at det er en god idé. Det skal nok blive en succes, og det var noget, jeg bare skulle gøre, siger de,« fortæller Bjørn Gyde Poulsen, der fik idéen om at lave en naturdagpleje for et års tid siden. Han er ikke skræmt over at skulle træde ind i en verden, hvor det normalt er kvinder, der er flest af.

»Kvinder kan nogle ting, når det kommer til at passe børn, og mænd kan nogle andre. Måske bliver det lidt mere vildt og hulemandsagtigt med mig,« siger Bjørn Gyde Poulsen med et smil og et glimt i øjet og henviser til, at han vil drive en naturdagpleje, hvor en stor del af børnenes hverdag vil foregå udenfor.

I haven

Som uddannet gartner har Bjørn Gyde Poulsen forstand på naturen, planter, og i haven har han køkkenhave, dyr, drivhus og plads til, at børnene kan boltre sig.

»Jeg glæder mig til at dykke ned i naturen sammen med børnene og have fokus på, at ting gror. Naturen er et genialt læringsrum, som kan tilbyde alt. Børnene er selv med i det og får lov til at mærke efter i naturen og føle verden. De skal røre dyrene og se, hvordan planter og buske gror,« siger Bjørn Gyde Poulsen, der fortæller, at der findes mange naturdagplejere rundt omkring, og at man kan blive certificeret gennem Friluftsrådet.

»Naturen er så vigtig, og man får så meget ud af at være i den. Jeg tror i det hele taget, at børn og voksne i alle aldre har brug for at komme mere ud i den friske luft, når vi lever i denne verden, hvor det hele går lidt stærkere,« siger han. Selvom han ikke har arbejdet med små børn før, så har han selv to små sønner, som han har taget sig af. Men da han gik hjemme på orlov med sin ældste søn Balder, som er nu er tre og et halvt år, fandt han ud af, hvor fedt det var at have mere tid med familien. Da han havde sit job som gartner, var det blandt andet, fordi det er hårdt at være en småbørnsfamilie, at han sagde op.

»Når jeg kommer hjem fra arbejde, er jeg træt, børnene er trætte, og man ser alt for lidt til hinanden. Jeg var helt flad på mit tidligere arbejde, og til sidst måtte jeg sige op. På denne måde kan jeg få mere tid til at være derhjemme med min familie,« fortæller Bjørn Gyde Poulsen, der nu skal passe børn i hjemmet, og fortsætter:

»Det bliver noget af en omvæltning, at jeg nu har startet det her op, men jeg er sikker på, det er det helt rigtige.«

Sparrer med andre

Bjørn Gyde Poulsen har indrettet et anneks på cirka 60 kvadratmeter, som skal fungere som legestue for ungerne i hans naturdagpleje, men meget af tiden i dagplejen skal bruges udenfor.

»Vi følger selvfølgelig årstiderne og er mere inde om vinteren, men vi skal ud, og tanken er at køre i en ladcykel eller i en stor barnevogn ud i naturen for at tage på ture, men også besøge andre dagplejere, som jeg har tænkt med at sparre med og høre, hvordan de gør, for det hele er jo nyt for mig,« siger Bjørn Gyde Poulsen og nævner blandt andet Hedeland, Strandparken og Ishøj Dyrepark som oplagte udflugtsmål.

Lidt forbeholdne

Der har været debat om mænd, der passer børn, og nogle kommuner har taget forholdsregler og lavet regler om, at mænd, der arbejder med børnepasning, ikke må have børn på skødet og kun må skifte ble med åben dør. Det er også noget, Bjørn Gyde Poulsen har tænkt over.

»Der er måske nogle, der er lidt forbeholdne over for en mandlig dagplejer, og måske ville jeg også selv tænke lidt ekstra over det, hvis mine børn skulle passes af en mand. Det er virkelig ærgerligt, at samfundet er indrettet sådan, at vi skal være bekymrede. Men når man får børn, er der bare flere ting, man frygter, og måske er det også en barriere for at finde forældre, der vil lade deres børn passe hos mig,« siger Bjørn Gyde Poulsen.