Birgittes valg i januar

Mange mennesker har fokus på sundhed her i januar. Træning og sund mad er i højsædet og motionscentrene er fyldt med håbefulde besøgende, der alle træner for et sundere liv i 2017. Det er jo slet ikke en dårlig ting, sådan at gå i gang med nogle gode vaner i januar. Hvis de altså bare holder nogenlunde ved, indtil vi rammer nytår næste gang.

Personligt har jeg valgt, at jeg ikke skal træne i januar... Eller det skal ikke være sådan, at jeg begynder på noget ny træning i januar. Jeg vil fortsætte med det træning, jeg havde i efteråret, dvs. cross-fit og yoga. Det er jeg glad for og det passer ind i mit program (og min formåen og lyst).

Der er dog sket noget nyt for mig her i januar. Jeg har taget en beslutning. Jeg har nemlig valgt at drosle ned på café-besøgene. Jeg har i løbet af efteråret fået et alt for stort udvalg af café-kaffe på Vestegnen. Det er jo i sig selv meget dejligt, men det har nu gået en del ud over både mit pengeforbrug og mit kalorieindtag.

Jeg har dog indtil videre her i januar ikke været særlig afholdende. Jeg har drukket café-kaffe (dog nogle lavet af minimælk, i stedet for sødmælk). Samtidig har jeg et par gange bestilt te i stedet for kaffe. Jeg har også skåret ned på forbruget og lavet noget af kaffen hjemme.

Det er bare som om, at der er fristelser rigtig mange steder nu. Og hold nu op hvor de altså frister mig.