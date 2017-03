Billedserie: Jeg går til kodning

Se billedserie Mette hjælper Maggie, Zarafshan og Hannah med kodningen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Vestegnen - 03. marts 2017 kl. 14:07 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere og flere børn og unge melder sig ind i foreningen Coding Pirates. Interessen er så stor, at der alene i Hvidovre står cirka 60 børn på venteliste.

»Når jeg fortæller mine veninder, at nu skal jeg altså til coding, så forstår de ikke en hylende fis,« lyder det fra Hannah på næsten 10 år.

Sammen med de to andre piger, Maggie og Zarafshan, er hun levende optaget af at kode en diode-lampe, der senere skal syes fast på en hue. Idéen er, at lampen tænder af sig selv ved hjælp af en lyssensor, når det bliver mørkt.

Mette er en af de frivillige voksne i foreningen Coding Pirates i Hvidovre, og hun hjælper pigerne med at kode og sætte ledninger sammen, så det hele kommer til at virke.

»Kan I huske, hvad en variabel er,« spørger Mette, mens kode-felterne udfyldes.

»Vi skal fortælle computeren, hvornår lampen skal begynde at lyse, og hvor meget den skal lyse,« forklarer Mette. Også lysets farve skal pigerne vælge, og de ender med at blive enige om en lilla farve.

Efter at have kodet, afprøver Mette og pigerne, at det hele virker. Og det lykkes! Derefter skal lyssensor og diode-pære syes ind i huen.

Der er fire piger i Coding Pirates i Hvidovre - resten af de 42 børn og unge er drenge.

Skaber det selv Coding Pirates er en forening, som vil fremme børn og unges produktive og kreative it-kompetencer. I stedet for kun at være forbrugere af teknologien - fx spil - så skaber de tingene selv gennem programmering. I stedet for at bruge noget, der er færdigt, så bliver børn og unge i Coding Pirates udfordret på opfindsomhed og skaberkraft. De får simpelthen mod på selv at finde på nyt.

Det er i øvrigt kompetencer, som allerede i dag er stærkt efterspurgte på jobmarkedet.

»Det er meget federe at skabe en bane og sine egne spil, end bare at sidde og spille noget, som andre har lavet,« som en af drengene udtrykker det.

Coding Pirates har lokale afdelinger i Hvidovre, Greve, Ishøj og Solrød - og foreningen er i kraftig vækst. Interessen hos børn og unge er kæmpe stor, og alene i Hvidovre har man en venteliste på cirka 60 børn og unge.

Coding Pirates i Hvidovre har netop fået bedre fysiske rammer på Risbjergskolen, så det har været muligt at tage flere børn og unge ind. Hver tirsdag aften fyldes lokalerne med piger og drenge, der er klar til at programmere.

»Vi har været så heldige at få tilgang af mange nye frivillige, og det er vigtigt. Nu har vi en fast stab af frivillige - og vi håber på endnu flere. De frivillige er afgørende for, at børnene og de unge får gode oplevelser,« understreger Tommy Mogensen, der er afdelingsleder i Coding Pirates Hvidovre.

»På bare et par år er vi her i Hvidovre vokset til dobbelt størrelse, så det handler også om at kunne følge med både socialt og foreningsmæssigt - både med nye børn og unge, og med nye frivillige,« tilføjer Tommy Mogensen, som dog er interesseret i hele tiden at få nye frivillige til foreningen.

Prøver til det virker Nogle af de frivillige arbejder professionelt med programmering, andre har det selv som fritidsinteresse, og atter andre hjælper »bare« til, når kode-piraterne mødes en gang om ugen.

Der er noget at komme efter for alle børn og unge i Coding Pirates. Der er udfordringer, uanset man lige er startet eller har prøvet programmering tidligere. Den eneste forudsætning er, at man har sin egen computer, og har lyst og vilje til at lære at skabe egne programmer. Resten er der hjælp til. Og så er det bare om at prøve, indtil det virker.

Alfred er et godt eksempel. Han arbejder med sit eget 3D-computerspil, og skal blandt andet programmere, hvilken ammunition hans våben skal skyde med - og i hvilken retning og højde. Han får efterhånden sporet sig ind på, hvilke værdier han skal taste ind i programmet, som styrer spillet. Alt sammen ser ikke helt rigtigt ud, når han afprøver det, men det bliver bedre og bedre. Og når denne del af hans spil sidder i skabet, så skal han i gang med at skabe en fjende! Alfred har været i Coding Pirates tre gange, og kan allerede en masse. Og han synes det er meget sjovere selv at skabe spillet, i stedet for at spille noget, som andre har udviklet. Næsten 10-årige Hannah er en af de mest erfarne. Hun startede for tre-fire år siden i afdelingen i Ishøj, og flyttede til Hvidovre-afdelingen, da den startede.

Hun havde prøvet andre fritidsinteresser, inden hun startede i Coding Pirates.

»Jeg ville bare prøve noget nyt. Og det her er rigtig spændende,« siger Hannah, der er tilfreds med, at der efterhånden er kommet flere piger med. I starten var hun eneste pige.

Hannah er også et godt eksempel på, at Coding Pirates er en fritidsinteresse, som børnene og de unge sjældent dropper ud af.

»Det er meget populært, og når først børnene er kommet ind, så er der ikke ret mange, som hopper fra - de synes simpelthen det er sjov. Og netop den lille udskiftning af børn og unge er også en medvirkende årsag til, at vi har venteliste,« fortæller Tommy Mogensen.

Hvis man vil videre mere om Coding Pirates og mulighederne for at komme på venteliste, er der mere information på www.codingpirates.dk