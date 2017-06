Billeder og video: Se den fascinerende modeljernbane

Se billedserie Lucas viser Mathew og Michael rundt i klubben. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Vestegnen - 10. juni 2017 kl. 14:37 Af Freja Czajkowski Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Under en markise i Gersagerparken findes indgangen til en miniature verden. Her findes utalige togstationer, huse, biler og minimennesker i størrelsesforhold 1 til 87. Her ligger Gersagerparkens Modeljernbaneklub nemlig, hvis togbane og landskab strækker sig ud over et stort lokale. Banen er så lang, at det tager 20 minutter for et tog at køre hele vejen rundt.

Det er onsdag eftermiddag. Dagen hvor juniorklubben mødes. For som en af de få modeljernbaneklubber har den i Gersagerparken også juniorklub.

Normalt er de fem juniorer samlet, men nogen er syge og en anden er i Portugal og hente sporvogne hjem til klubben. Lucas er derfor den eneste til stede ud over klubbens formand Jørgen Lorange og Knud Andersen, som er en af seniormedlemmerne. Lucas Buhrmann er ved at være gammel nok til at være med i seniorafdelingen af klubben, som mødes hver mandag. Og selvom reglen er, at juniorer ikke er velkomne den aften, har Lucas været undtagelsen og er kommet begge dage i mange år.

»Min nøgle til at være med var, at jeg kunne lave kaffe,« siger Lucas med et smil.

De øvrige juniormedlemmer er omkring 14-15 år gammel og har været med, siden de var helt små.

Udover juniorafdelingens medlemmer har mange andre børn også deres gang i klubben. For i Gersagerparkens Modeljernbaneklub anser man et medlemsskab som et familiemedlemsskab.

»Vi har en åben politik overfor børn,« siger Jørgen Lorange og Knud tilføjer:

»De er jo fremtiden for modeltog.«

Derfor er der ofte børn, der suser rundt blandt banerne. Nogen må stå på tæer, andre skal bruge kasser for at se ud over minilandskabet.

Også børn i området kommer ind i mellem og banker på. Og hvis Jørgen er i lokalet, så er de altid velkomne.

»Hvis min cykel står udenfor, så er jeg der også,« siger han.

Flere er blevet elektrikere Tiden i klubben går med at reparere og lave nye ting. Materialer som ståluld, svampe og piberenser danner træerne, og bjergene er lavet af flamingokasser.

Jørgen Lorange anser det ikke som en skole, men hvis børnene er interesseret, fortæller han dem gerne om elektronikken og laver forsøg med dem, så de forstår teknikken bag. Faktisk er flere tidligere medlemmer gået hen og blevet elektrikere.

Der er også en lille demonstrationsbane i rummet, hvor der kan leges. Og her kan man ikke gøre noget galt.

Landskabet er placeret således, at man kan kravle under bordene og komme op på den anden side, så man kan nå alt på modeljernbanen.

»Hvordan tror du, jeg holder mig i form,« spørger Jørgen Lorange grinende.

Jørgen Lorange tilbringer de fleste af de lyse timer i klubbens lokaler.

»Jeg har altid godt kunne lide tog og ville gerne arbejde med dem. Men jeg er ordblind, kejthåndet og farveblind, så de ville ikke have mig,« siger Jørgen.

I stedet blev han automekaniker, og boede en årrække i USA, hvor han havde sit eget værksted. Mange af de biler, man kan se i landskabet, er da også kopier af biler, Jørgen tidligere har ejet eller arbejdet med.

Interessen for tog holdt han ved lige gennem modeljernbaner.

»Jeg tjente en krone i timen, da jeg købte den der,« siger Jørgen og udpeger et tog, der kører på banen.

Helt mundlam Der bliver banket på døren ind til lokalet, og ind kommer en mor med hendes tre børn. Lillian Momoh er flyttet ind i opgangen og er blevet opfordret til at kigge forbi en dag. Hendes 3-årige datter Leisha sidder på hoften af hende, da hun, sammen med Mathew og Michael på henholdsvis 8 og 5 år, kommer ind i lokalet.

Lillian stopper op og går lidt i stå.

»Jeg er helt mundlam,« siger hun.

Hun havde ikke forstillet sig, at anlægget ville være så stort. De to drenge begynder hurtigt at løbe rundt i rummet.

»Wow, prøv at se, Michael,« siger Mathew.

»Hvorfor kører den ikke hurtigere,« spørger Michael og peger på et tog.

»Det er lokalbanen,« forklarer Lucas.

Lucas har været i klubben siden han var 14 år gammel, og det var lidt en tilfældighed, at han startede.

»Jørgen var min nabo, da jeg var spæd, men vi flyttede derfra, da min mor og far blev skilt,« siger Lucas og forklarer, at han og moderen tilfældigt stødte på Jørgen mange år efter, da du skulle ud og købe en seng. Lucas blev inviteret til at kigge forbi.

»Jeg kom ned klokken 16 for at se det første gang og blev til klokken 18. Derefter blev jeg til klokken 21 hver gang,« siger Lucas, som engang drømte om at blive lokomotivfører. Nu har han søgt ind på vejgodstransportøruddannelsen.

Nogle uger er Lucas i klubben hver dag, andre uger kun et par dage.

»Jeg går og støver af, fikser ting og hjælper Jørgen,« siger Lucas og tilføjer med et grin:

»Og irriterer Jørgen.«

Jørgen mener, at modeljernbaner kan lære børn og unge mange ting.

»Deres motorik bliver udviklet. Også deres finmotorik, når man har med modeltog at gøre. Og med Knuds og min baggrund, kan vi svare på alt,« siger han og henviser til Knuds baggrund i IT.

Og Lucas er enig.

»Jeg har fået masser af lærdom og viden om alverdens sjove og brugbare ting. Da jeg startede hernede, vidste jeg ingenting om særlig meget. Nu har jeg viden om strøm og finmekanik,« siger Lucas, som viser de to besøgende drenge rundt.

»De er seje,« udbryder Mathew og tilføjer spørgende:

»Hvordan er de bygget,« så Lucas må i gang med at forklare.

Efter lidt tid mener Lillian at det er på tide at komme hjem, men det er ikke nemt at få Mathew og Michael revet væk fra togene. »Det er drøm, der er gået i opfyldelse for dem,« siger hun grinende.

