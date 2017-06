Billeder: Livreddere i test: Ikke nogen badeferie

Se billedserie Tre gange 200 prøven er hård. Den består af 200 meter løb i løst sand, 200 meter svømning, og så 200 meter løb igen. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Vestegnen - 17. juni 2017 kl. 10:23 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag den 23. juni bemandes livreddertårnene i Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Hundige. torsdag var livredderne igennem hård træning og tests på Hundige Strand.

Det er hårdt at løbe 200 meter i våddragt i løst sand. Og så lægges der lige lidt ekstra på, når der lige bagefter skal svømmes 200 meter. Hvorefter der igen skal løbes 200 meter gennem sandet. Det er én af de prøver, som Trygfondens kystlivreddere skal igennem, inden de snart skal starte på stranden.

Det kan godt være det ser glamourøst ud, når man ser livredderne sidde på stranden en solskinsdag, mens der leges og plaskes.

Og det er da også et fedt job, når man spørger livredderne selv. Til gengæld er de ikke kommet sovende til det. Benhård og langvarig træning både teoretisk og praktisk skal gennemføres, inden livredderne i Trygfonden Kystlivredning kan sætte sig i strandstolen.

Kravene er meget, meget høje. Det sikrer, at Trygfondens kystlivreddere er i stand til effektivt at kunne gribe ind, hvis noget skulle gå galt på stranden eller ude i vandet.

Test inden sæsonstart Fra fredag den 23. juni kommer der livreddere på strandene i Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Hundige, og forleden var et hold livreddere på Hundige Strand for at blive testet. Alle var i forvejen uddannede livreddere, men det er et krav, at de hvert år deltager i opfølgende kurser og træninger, og at de består testen. Der bliver ikke gået på kompromis med kvaliteten hos de kvinder og mænd, der potentielt skal kunne redde liv i løbet af sommeren.

En af prøverne kaldes populært tre gange 200. Livredderne skal løbe 200 meter i sand, derefter svømme 200 meter, og så sluttes der af med endnu 200 meter løb i sandet. Samlet må det ikke tage mere end syv og et halvt minut.

»Det er rigtig hårdt,« løs det fra to af de kvindelige livreddere, der pustede ud på Hundige Strand efter at have bestået testen. Hele holdet fuldførte i øvrigt inden for tidsgrænsen - den hurtigste brugte bare fire minutter og syv sekunder. Så kan sommerens strandløber lige prøve af, om de er så seje...

Dagens træning og test er et internationalt repetitionskursus, og meget foregår på engelsk. Der er nemlig også livreddere med fra Australien og Sydafrika.

»Vi kan lære en masse af hinanden, både praktisk og teknisk. Der er forskelle på, hvordan man gør tingene i Danmark og i fx Australien, selv om der naturligvis er mange lighedspunkter,« forklarer Christoffer Morgils, der er kystlivredningsinstruktør.

Det internationale indebærer, at fx de australske livreddere kan fungere i Danmark - og omvendt.

Ikke det samme sted Der er cirka 200 livreddere i Trygfonden Kystlivredning, der har en stor base på Avedøre Holme i Hvidovre, med lokaler til både livreddere og materiel.

Tilsammen dækker de cirka 200 livreddere hele landet. Livredderne er rundt i landet i løbet af sommeren, så det er altså ikke de samme livreddere, man ser hele sæsonen i Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Hundige.

Tre gange 200 meter testen er kun én af flere, som både nye og erfarne livreddere skal bestå. Dykning til 10 meter, og to kilometers svømning i åbent vand er andre prøver. Desuden skal livredderne redde en person ved hjælp af båden, ved hjælp af rescueboard og ved at bjærge personen. Der er også teoretiske prøver, hvor livredderne skal løse forskellige scenarier, som kan opstå på en strand. Det kan være alt fra et barn, der er blevet væk i vandkanten, til en person, der skal reddes ude i vandet.

Trygfondens livreddere er klar på strandene i Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Hundige fra den 23. juni, og de er der frem til 16. august. Der er livreddere hver dag fra kl. 11-19.