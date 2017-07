Se billedserie Miniatureheste er et kæmpe hit i sommerferien.

Billeder: Heste hitter

Vestegnen - 20. juli 2017 kl. 10:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det skriger af Morten Korch-idyl på gården på Yderholmvej i Solrød, hvor miniaturehestene kommer under kærlig behandling af en masse af byens børn.

Sommerferien er i fuld gang, og derfor drager mange af Solrøds børn ud til mere landlige forhold, end de er vant til. De er nemlig tilmeldt Sjov Sommer på Yderholmvej, hvor de skal møde gårdens miniatureheste. Sjov Sommer er Solrød Kommunes tilbud om sommerferieaktiviteter.

På gården går hønsene frit omkring, der lugter af stald og på marken galoperer hingstene rundt for at vise sig frem for de mange hopper på marken ved siden af.

Ungerne får to og to en hest, de skal deles om. De strigler, renser hove og fletter manken i alverdens kombinationer. Faktisk kan der gå timer, hvor børnene nusser om hestene.

Hestene får både kys og kram undervejs, og for det meste er de yderst medgørlige. Ind i mellem må børnene dog lige have en hjælpende hånd fra Pia, der er arrangør, eller en af de store piger fra gården.

Når dyrene til sidst er så fine, at de kunne deltage i en skønhedskonkurrence, skal børnene i gang med at lave øvelser med hestene. Der er opsat en bane, hvor hesten blandt andet skal løbe slalom, hoppe over bomme, runde kegler og gå mellem pæle.

Her får mange af børnene en opgave for sig. Det er nemlig ikke alle hestene, der føler sig overbeviste om, at børnene skal bestemme, hvor de skal gå hen. Derfor kræver det, at børnene træder lidt ekstra i karakter, og stille og roligt tillærer børnene sig tricks, der får hestene til at gå rigtigt.

Helt uvant er det dog ikke for alle børnene. Mange af dem har deltaget tidligere, og mange af dem skal også deltage igen senere på sommeren. Og det kan man godt forstå, for det er tydeligt, at børnene nyder hver et sekund de bruger med miniaturehestene i de smukke omgivelser.

Det er NKG-Miniatureheste, der står for programmet.