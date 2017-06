Billeder: Fuldt hus i jernbanetunnel

Se billedserie Godt 1800 børn og voksne deltog i tunnelvandringen i Hvidovre. Foto: Kim Rasmussen

Vestegnen - 10. juni 2017 kl. 10:16 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

1811 børn og voksne fra Hvidovre og omegn fik torsdag aften en unik oplevelse i Hvidovre.

De kunne vandre en tur på 300 meter i jernbanetunnelen, der fører den nye jernbane under Hvidovrevej tæt på Holbækmotorvejen. Det er første og sidste gang, at tunnelen blev åbnet for offentligheden.

Gåturen gennem tunnelen tog kun fem-ti minutter, alt efter tempo. Når der om halvandet års tid kører tog gennem tunnelen, vil det kun tage få sekunder...

Hvidovre-tunnelen er 560 meter lang, og den åbne tur var på cirka 300 meter. Den gik fra nødudgangen ved p-pladsen foran Kvickly på Hvidovre, langs en nødperron i tunnelens ene side, og frem til nødudgangen på hjørnet af Hvidovregade og Vigerslev Allé.

Interessen for at se og opleve tunnelen var enorm. Da de første deltagere kom op, var der stadig massiv kø med børn og voksne, der gerne ville ned. Og nede i tunnelen blev der taget rigtig mange selfies, billeder og videoer.

Inden tunnelvandringen var der taler af Hvidovres borgmester Helle Adelborg, projektdirektør hos Banedanmark Jette Aagaard samt projektdirektør hos Per Aarsleff A/S Jesper Boilesen.

Helle Adelborg glædede sig til, at anlægsarbejdet bliver helt færdigt.

»Det har på én gang været et generende og et fantastisk byggeri,« sagde Hvidovres borgmester, som takkede Banedanmark for at åbne tunnelen og give borgerne mulighed for at se det færdige resultat af flere års byggeri, der i perioder har været en stor belastning for naboerne.

»Vi glæder os til at det bliver helt færdigt og der begynder at køre tog. For Hvidovre-borgerne betyder det, at det nærmeste tog-knudepunkt ikke længere er Høje Taastrup men Ny Ellebjerg,« sagde Helle Adelborg.

Banedanmarks projektdirektør, Jette Aagaard oplyste, at der endnu mangler en del arbejde, før togene kan begynde at køre i december 2018. Der ligger nu skinner på hele strækningen, og næste fase bliver at forsyne jernbanen med signalanlæg og kørestrøm. Derefter skal der køres testkørsler.

Projektdirektør Jesper Boilesen fra Aarsleff takkede naboerne for deres tålmodighed. Ingen har været i tvivl om, at der til tider har været trukket store veksler på omgivelserne. Og så understregede han, lige som Jette Aagaard, at det har været en stor udfordring at bygge tunnelen, der er »presset« ind mellem boliger og motorvej.

Aarsleff overholdt i øvrigt tidsplanen med stor præcision. De havde den ene dag afleveret tunnelen færdig, og den næste dag begyndte arbejdet med at lægge skærver og skinner.

Hvidovretunnelen Hvidovretunnelen er 560 meter lang og går under Hvidovrevej.

Byggeriet af Hvidovretunnelen startede i efteråret 2014.

Der er blevet flyttet næsten en halv million tons jord.

Der er hamret 31.000 kvadratmeter spuns ned, og tunnelen er forsynet med 3.400 jordankre.

Der er brugt 5.000 tons armering, og 36.000 kubikmeter beton til støbning af tunnelvægge, kantbjælke og bund.