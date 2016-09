Billeder: Faldt måske i søvn bag rattet

En bil kom over i modsatte vejbane og stødte frontalt ind i en modkørende bil - som igen blev ramt bagfra af en tredje bil. En person var fastklemt, og brandfolkene klippede derfor taget af bilen for at få personen ud, som efterfølgende blev kørt på hospitalet til behandling.

Føreren af den ene bil, der er fra Ishøj-området, kom kørende ad Hundige Strandvej mod nord, og han har forklaret til Midt- og Vestsjællands Politi, at han muligvis var faldet i søvn bag rattet, og at det var årsagen til, at bilen kom over i den modsatte vejbane. Han fik lettere kvæstelser ved det frontale sammenstød. En kvindelig passager blev hårdt kvæstet og fik mange brud på kroppen i forbindelse med ulykken. Her fredag aften oplyser Midt- og Vestsjællands Politi dog, at hun skulle være uden for livsfare.