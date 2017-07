Bil pløjede næsten børnehavebørn ned under drabsforsøg

Børn og pædagoger ventede en fredag formiddag ved et busstoppested på Tårnvej i den københavnske forstad, da en bil med 70-90 kilometer i timen bragede ind over både cykelsti og fortov.

Et formodet drabsforsøg i Rødovre var i fjor tæt ved at gå ud over to pædagoger og ni børn, mener anklagemyndigheden.

En 23-årig mand er tiltalt for at have ført bilen, og tirsdag træffer Retten i Glostrup afgørelse i sagen. Han nægter sig skyldig,

Selv om episoden med pædagoger og børn var alvorlig, så er det langtfra den alvorligste anklage mod manden.

Det var nemlig i forbindelse med et drabsforsøg på en dengang 24-årig mand, at pædagoger og børn kom i fare, står der i sagens anklageskrift. Også her nægter den 23-årige sig skyldig.

Den 24-årige blev kørt ned med høj fart, og politiet oplyste, at han var i livsfare. Af anklageskriftet fremgår det endvidere, at offeret har fået svære varige hjerneskader.

TV2 fortalte dengang, at den 24-årige havde forbindelser til banden Black Jackets. En bande, som opstod i 2016 med medlemmer fra andre bander såsom vestegnsbanden La Raza og nørrebrobanden Brothas.

Under sagen har det dog ikke været gjort gældende, at episoden skulle være banderelateret. Den 23-årige er ikke bandemedlem.

Anklagemyndigheden mener med den tiltale, der er rejst i sagen, at den 23-årige havde til hensigt at dræbe sit offer. Derudover mener man, at han på hensynsløs måde udsatte børn og pædagogers liv for fare.

Efter episoden i juni i fjor oplyste politiet, at manden flygtede fra gerningsstedet, der mere nøjagtigt ligger umiddelbart syd for krydset mellem Tårnvej og Slotsherrensvej i Rødovre.

Anklagemyndigheden mener, at den 23-årige fik hjælp af tre mænd til at skille sig af med bilen. De fik angiveligt kørt bilen til en autoophugger i Glostrup, hvor den blev skrottet.

To af de tre formodede hjælpere er et brødrepar, som gennem årene har været i og omkring et kriminelt forstadsmiljø. Brødrene kom til Danmark som flygtninge fra Mellemøsten som børn og voksede op i ghettoen Taastrupgaard i Taastrup.

I 2007 blev en byge på 88 skud affyret i Taastrupgaard. Brødrene var målet for kuglerne, mente politiet dengang. Selv om en række personer blev sigtet - blandt dem de to brødre - opgav anklagemyndigheden at rejse tiltale.

Den ældste af brødrene er flere gange dømt i grove våbensager, blandt andet i forbindelse med et skyderi mod et pizzeria i Sydhavnen i København. Ved den lejlighed blev han i øvrigt frifundet for anklager om drabsforsøg.

I sagen fra Rødovre spiller brødrene dog en mindre rolle. Det er den 23-årige, der er hovedpersonen. Ud over de meget alvorlige anklager for overtrædelse af straffeloven er han tiltalt for en stribe færdselsforseelser, som han erkender.