Se billedserie Alle er velkomne til at deltage i GoRun Vallensbæk.

Send til din ven. X Artiklen: Bevægelse for livet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bevægelse for livet

Vestegnen - 10. januar 2017 kl. 16:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt, tilbagevendende gratis gå- og løbeprojekt skal få alle i Vallensbæk og omegn til at gå, løbe og bevæge sig mere.

Med mange stillesiddende arbejds- og fritidstimer ved den lille eller store skærm er det ekstra vigtigt at huske at bevæge sig hver dag. GoRun er et spritnyt, gratis gang- og løbekoncept, der gør det både nemt at komme i gang med at bevæge sig mere - og nemt at skabe sjov og hygge omkring den faste løbetur.

GoRun Vallensbæk skydes i gang hver søndag kl. 10, og alle er velkomne!

Det er »Bevæg dig for livet - Løb« under Dansk Atletik Forbund og DGI, der står bag projektet med Løb i Vallensbæk og Vallensbæk Kommune som lokale arrangører.

GoRun Vallensbæk er en aktivitet, de lokale tovholdere ser frem til at bygge op til en endnu større aktivitet i Vallensbæk.

GoRun Vallensbæk havde premiere søndag 2. oktober og afvikles hver søndag kl. 10 - med start og mål ved Vallensbæk Idrætscenter, Idræts Allé 2 i Vallensbæk.

»Jeg tager derop hver søndag og sætter flag op og håber på, at der kommer en million mennesker. Søndag før jul var vi dog ikke så mange; Fire der gik og to løbere. Alle skal vide, at de er velkomne - også børn, hunde og de, der slet ikke er vant til at bevæge sig. Som rute bruger vi Vallensbæk Kommunes kløverstier på 3,3 kilometer i en afkortet version på 2,5 kilometer. Det tager cirka 40 minutter at gå ruten. Hvis man vil løbe lidt hurtigere, så har vi en hurtigere rute på cirka to km, som man kan løbe flere gange. I løbet at foråret er det planen, at vi også vil tilbyde et træningspas for de mere ambitiøse løbere og måske også tidtagning. Det vil blive annonceret i Facebookgruppen GoRun Vallensbæk, som alle er meget velkomne til at melde sig ind i,« fortæller Betina Klitfort, der er tovholder for GoRun Vallensbæk og tilføjer:

»Vi starter kl. 10 fra idrætscentret, og vi er der i al slags vejr. Og det bedste ved det hele er, at man har det så fantastisk bagefter. Jeg glæder mig til at se rigtig mange på søndag. GoRun er jo samtidig et oplagt nytårsfortsæt.«

Vallensbæk Kommune bakker det lokale gå- og løbeprojekt op.

»GoRun er et nyt sundhedstilbud med stort sundhedsfremmende potentiale, som går rigtig godt i spænd med de øvrige sundhedstilbud, vi har i Vallensbæk. F.eks. har vi motionstilbuddene »Herrefed Motion« og »Motion+«, der er motionshold for overvægtige borgere. GoRun giver borgerne mulighed for at komme ud og være fysisk aktive i fællesskab med andre. Ud over de fysiske gevinster ved GoRun, rummer konceptet også et stort socialt potentiale. Tilbuddet er fleksibelt og uformelt, som gør det muligt for mange forskellige borgere at deltage - det er alt fra de nybagte forældre med barnevognen over hundelufteren til den garvede motionsløber. Det skaber altså grobund for nye sociale fællesskaber.

GoRun er endnu ikke sparket helt i gang, så i 2017 vil vi arbejde målrettet på at få endnu flere borgere med. Der er plads til mange flere,« fortæller sundhedskonsulent i Vallensbæk Kommune, Frederik Blinkenberg, der er med til at koordinere og markedsføre GoRun Vallensbæk.