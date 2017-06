Bedstedag er den bedste dag: Æggeløb og hinkeleg for bedster og børnebørn

»Vi kan jo se, at bedsteforældrene nyder at være her på vores bedsteforældredag, som den har set ud indtil videre, hvor de ikke bare henter, men også bruger tid på at være her sammen med børnene,« siger hun.

De lege, bedsteforældrene laver sammen med børnene er eksempelvis hinkerude, dåsekast og trebensløb - et udpluk af lege fra da de selv var børn og derfor velkendte for dem, men muligvis nyt for børnene.

»Jeg synes, det er rigtig vigtigt med bevægelse, aktiviteter og leg. Vi arbejder meget med det i Solstrålen i forvejen. Vi taler med børnene om, at der er forskel på at lege og dyrke motion. Et godt forhold mellem bedsteforældre og børnebørn er positivt i opbygningen af et netværk og i forhold til de forskellige arenaer, hvor børnene skal lære at begå sig, om det så er i børnehaven, i hjemmet, i en svømmehal eller hos bedsteforældrene. Det er en kerneopgave i Solstrålen at støtte børnene i den udvikling, hvor de lærer, at der er forskel på, hvordan man agerer i de forskellige arenaer,« siger Lisbeth Mortensen, som desuden påpeger, at det handler om at få sociale kompetencer.