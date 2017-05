Bedre lyd i Forbrændingen

»Musik samler mennesker, skaber glæde og samhørighed, og det er netop fællesskabet omkring musikken, som er vigtigt for Tuborgfondet. De lokale spillesteder samler lokalbefolkningen og er med til at skabe et aktivt lokalmiljø.«

»På Forbrændingen er vi enormt glade for at have fået muligheden for at investere endnu mere i den gode lyd, som er så afgørende for at koncertoplevelsen løfter sig ud af rummet - og løfter lytteren ud af kroppen. I forvejen er lyden på Forbrændingen virkelig god - lydteknikere elsker at komme her med deres bands, men nu kan vi facilitere en endnu bedre oplevelse af de helt dybe frekvenser,« supplerer Niels Christian Geil, souschef på Forbrændingen.