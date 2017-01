Send til din ven. X Artiklen: Beatles i ny fortolkning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beatles i ny fortolkning

Vestegnen - 27. januar 2017 kl. 06:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

The Beatles' sange er gennem årtier fortolket og arrangeret for mange typer orkestre og besætninger. Musikken er særdeles velegnet til det. Melodierne af Lennon, McCartney og Harrison er stærke og kan derfor sagtens tåle at blive »udfordret« i nye klangverdener.

Det kan opleves live i Viften i Rødovre lørdag den 28. januar.

I dette nye samarbejde med Anders Blichfeldt, Per Wium, Steen Nikolaj Hansen og Big Apple Big band får publikum i Viften musik, fortælling og sang på et højt niveau og samtidig underholdende formidlet.

Per Wium fortæller om The Beatles og introducerer sangene undervejs. Et stort publikum kender Anders Blichfeldt for hans top professionelle måde at gå til mange slags musik på. Steen Nikolaj Hansen er een af landets mest rutinerede og brugte arrangører og dirigenter. Sammen med det talstærke Big Apple Big Band - der har 19 medlemmer - sikrer de tre en forrygende musikalsk oplevelse.

Publikum kan glæde sig til sange som fx Fool on The Hill, Lucy In The sky With Diamonds, Eleanor Rigby, Eight Days A Week, Get Back, I Feel Fine.