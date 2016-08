Barsk og nærværende

I »Krigen indeni« tegner hun på baggrund af de store politiske linjer et stærkt portræt af en række menneskelige skæbner i en konflikt, der ikke kun berører ukrainerne og russerne, men hele Europa. Krigen indeni tager sit udspring i de fredelige studenterprotester, der i løbet af nogle måneder i 2013-2014 udviklede sig til blodige gadekampe i den ukrainske hovedstad Kiev. En revolution ført an af de ukrainere, der ønsker en løsrivelse fra den russiske dominans, som har sat dybe spor i deres historie, sprog og selvforståelse. Bogen følger den ukrainske husmor Anya, der lever af at sælge billig parfume, men som i kølvandet af revolutionen finder en ny livsmission: at hjælpe de ukrainske soldater. Den fortæller også om den 19-årige nationalistiske jurastuderende Bogdan, der efter gadekampene i Kiev får så meget smag for blod, at han få måneder senere står i en af frontlinjens skyttegrave som del af en frivillig milits. Desuden kommer man som læser helt tæt på den danske journalists arbejde som krigsreporter, men også på hendes personlige rejse ind i en krig, der får hendes familie og børn i Danmark til at sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor hun er parat til at sætte sit eget liv på spil for at dække den.