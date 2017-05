Se billedserie Elever og tømrerlærlinge har i fællesskab renoveret bålhuset i Vestskoven. Foto: Kim Rasmussen

Bålhus på skoleskemaet

Vestegnen - 26. maj 2017 kl. 06:59 Af Peter Erlitz

Albertslund-elever har sammen med tømrerlærlinge fra Next renoveret bålhus i Vestskoven.

»Det var ikke blevet lavet uden jeres indsats. Hvis I ikke havde udført arbejdet, var bålhuset blevet revet ned, så det er jeres fortjeneste, at der stadig er mulighed for at tage en tur i Vestskoven, og bruge bålhuset til en gang hyggelig grillmad.«

Sådan lød det fra Henrik Søfeldt Jørgensen fra Naturstyrelsen, da han roste den indsats, som en gruppe 8. klasse elever fra Albertslund har udført sammen med en gruppe tømrerlærlinge fra Next.

Gennem de seneste cirka tre måneder har elever og lærlinge bygget en dag om ugen på bålhuset - og alle har haft en sjov oplevelse ud af det.

Lærerigt Cirka otte elever fra 8. klasse på Herstedvester Skole har været med. Udgangspunktet har blandt andet været, at eleverne skulle opleve, hvordan matematik kan bruges i praksis, for når der skal bygges, så skal der være styr på både opmåling og vinkler. Matematikundervisningen er flyttet ud i naturen, og det har kunne give anderledes succesoplevelser, som ikke hentes i klasselokalet. Samtidig har eleverne fået indblik i, hvad det vil sige at tage en erhvervsuddannelse, og hvordan det er at være på en arbejdsplads.

Også for de tømrerlærlinge, der har været med, har det været en sjov og lærerig oplevelse.

»Det har været hyggeligt - men også krævende. Man skal jo se efter, hvad de laver,« fortæller André, som har halvandet år tilbage af sin tømreruddannelse på Next.

»Det har også været sjovt at opleve, hvor forskellige eleverne er. Nogle har trippet for at komme i gang, andre har skulle spørges og sættes i gang.«

Tømrerlærlingene er blevet udfordret i en anden rolle, end de plejer at have. I forhold til eleverne har de været de erfarne, der har skulle lære fra sig, og har dermed snuset til rollen som svend sammen med en lærling. Noget, de kan tage med videre.

Samarbejde Bålhuset ligger i Vestskoven, i området mellem Skovsletten, Nordre Ringvej og Oxbjerget.

Bålhuset var nedslidt, og eleverne har sammen med tømrerlærlingene renoveret taget. Det gamle tag blev revet ned, og et nyt tag er blevet lagt på. En opgave, der har krævet masser af opmålinger og udregninger.

»Det har været sjovt og spændende. Vi har lært at måle op og vi har lært at måle vinkler ud. Og så har vi lært at samarbejde om opgaven,« fortæller Frederik, der er en af eleverne fra Herstedvester Skole, som har hamret og savet.

Om han så har lært mere matematik, er han ikke sikker på.

»Nej, der tror jeg egentlig ikke. Man lærer nok mere henne i skolen,« lyder hans vurdering.

Har gjort en forskel Alle 8. klasse elever fra Herstedvester Skole var inviteret med til indvielsen af det »nye« bålhus, og der var klapsalver til både skolekammerater og tømrerlærlinge over det færdige bålhus, inden der var pølser og vand til alle. Naturligvis tilberedt inde i bålhuset over åben ild.

Nu er bålhuset klar til brug. Og havde det ikke været for elever og tømrerlærlinge, var bålhuset formentlig blevet revet ned. Der er nemlig ikke penge til denne type renoveringer i Vestskovens budget.

Elever og tømrerlærlinge har med andre ord gjort en stor forskel.