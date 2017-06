Her er Vandkunstens bud på en ny børneinstitution. Den røde murstensbygning er den eksisterende bygning - som tidligere har været rådhus og politistation - mens bygningen til venstre skal nyopføres. Foto: cwo

Arkitekttegnet hus til børnene

Vestegnen - 21. juni 2017 kl. 17:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Et børnehus med hjemlighed«.

Det er overskriften på en ny børneinstitution, der skal ligge på Bytoften i det centrale Hvidovre.

Børneinstitutionen får plads til 10 børnegrupper med cirka 180 børn, og skal efter planen være klar til indflytning efteråret 2019. En del af bygningen har tidligere fungeret som rådhus og politistation.

Den anerkendte tegnestue Vandkunsten har netop vundet arkitektkonkurrencen om den nye daginstitution, over fire andre gode bud på et nyt børnehus i Hvidovre.

»Vi var helt enige om, at Vandkunstens bud på en ny daginstitution til Bytoften var det helt rigtige,« siger borgmester Helle Adelborg, der har været med i arkitektkonkurrencens dommerkomité, og hun fortsætter:

»Noget af det særligt fine ved projektet er sammenhængen mellem byggeri og udearealer, hvor der blandt andet bliver en grøn gårdhave og en køkkenhave med terrasser. Inden for i institutionen bliver der indrettet nicher og karnapper, hvor børnene kan få lov at gemme og hygge sig,« fremhæver hun.

Vandkunstens forslag blev valgt med enstemmig opbakning fra dommerkomiteen, der udover borgmesteren også bestod af formand for teknik- og miljøudvalget Mikkel Dencker og formand for børne- og undervisningsudvalget, Kenneth F. Christensen, fire embedsmænd fra Hvidovre Kommune og to fagdommere, arkitekterne Thomas Bo Jensen og Torsten Stephensen.

»Projektet skal roses for at skabe den særlige fornemmelse af hjemlighed i børnenes perspektiv. Forslaget forstår på enestående vis at gribe stedets ånd og herfra bygge respektfuldt videre,« hedder det blandt andet i dommerkomiteens sammenfatning.

Projektet på Bytoften omfatter byggeri af en hel ny børneinstitutionsbygning og ombygning af den eksisterende bygning, der har huset Hvidovres første rådhus og senere en politistation, til børneinstitution. I konkurrenceprogrammet er der blandt andet lagt vægt på pædagogik, bæredygtighed og på at tilpasse byggeriet til områdets historie og arkitektur.

»Vi har forsøgt at lade os inspirere af de brogede omgivelser og lavet et ualmindeligt almindeligt hus, som samtidig er et hus af høj kvalitet. Det er hus, som ikke er alt for selvhøjtideligt, men som prøver at lægge sig ind lidt stilfærdigt,« siger arkitekt og partner i Vandkunsten, Flemming Ibsen.