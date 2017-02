Antallet af bilbrande steg fra 2015 til 2016. Foto: www.brand-ishøj.dk Foto: BRAND-ISHOJ.DK

Antallet af bilbrande er næsten fordoblet

Vestegnen - 23. februar 2017 kl. 06:48 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I hele 2016 var der 68 registrerede episoder, hvor Vestegnens Politi blev tilkaldt eller modtog anmeldelse om bilbrand. Tallet dækker otte kommuner i Søndagsavisen Vestegnens område - Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk.

Til sammenligning var tallet i 2015 på 38 bilbrande i de otte kommuner.

Det viser en aktindsigt, som Søndagsavisen Vestegnen har fået hos Vestegnens Politi.

Politiet gør opmærksom på, at tallene viser antallet af episoder. Der kan godt være tale om flere biler, som har været i brand - fx fordi ilden fra én bil har bredt sig til andre biler i nærheden. Politiet oplyser desuden, at årsagen spænder over forsætlig brandstiftelse til ukendt brandårsag.

Tallene viser, at antallet af episoder med bilbrande blev næsten fordoblet fra 2015 til 2016 i de otte kommuner på Vestegnen. En stor del af forklaringen var månederne september og oktober, hvor der samlet var 19 episoder. I 2015 lå dette tal på »bare« seks episoder i de otte kommuner. I de øvrige måneder er der ikke de store udsving.

»Vi tror, at der har været en vis »copycat-effekt«, som har spredt sig fra Sverige, hvor der på et tidspunkt var bilafbrændinger. Det er dog ikke sådan, at der på Vestegnen var tale om grupper af unge, som hærgede og tændte ild til biler. Vores efterforskning viser, at der i høj grad har været tale om enkeltsager, hvor det måske kunne tyde på, at der er påsat en brand med et formål,« siger politikommissær Søren Puggaard fra Vestegnens Politi.

Søren Puggaard tilføjer, at det naturligvis er frustrerende for borgere, når deres bil rammes i forbindelse med en bilbrand.

Vestegnens Politi har brugt mange ressourcer på at efterforske bilbrandene. Nogle af sagerne har man dog været nødt til at henlægge, fx fordi det var umuligt at fastslå en brandårsag, eller fordi der manglede vidneudsagn.

Ser man på antallet af bilbrande i 2016 i de enkelte af de otte kommuner, så har Brøndby og Høje-Taastrup været hårdest ramt. Begge steder har der været 13 episoder. Færrest har der været i Glostrup og Vallensbæk.