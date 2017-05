Anonymt og straffrit: Få afleveret ulovlige våben

I juni måned kan man anonymt og straffrit aflevere ulovlige våben til politiet.

Vestegnen - 30. maj 2017

Vestegnens Politi tager i hele juni måned imod ulovlige våben - anonymt og straffrit.

I forbindelse med, at straffen for ulovlig våbenbesiddelse bliver skærpet, gennemfører politiet en frit lejde-aktion. Det betyder, at man anonymt og straffrit kan aflevere ulovlige våben på politigården i Albertslund.

I dag koster det en hård fængselsstraf at besidde et skydevåben uden tilladelse, og Folketinget har netop øget straffen yderligere - i visse tilfælde til det dobbelte. Bliver man fx pågrebet med et skydevåben på gaden i dag, er der mindst to års fængsel i vente.

»Nu gives der en sjælden mulighed for at få afleveret ulovlige våben - så jeg kan kun råde folk til at få det gjort, mens der er frit lejde,« siger politiinspektør Henrik Sønderby fra Rigspolitiet.

Mange afleverer våben, ammunition og eksplosiver, når der er frit lejde-aktioner, og det glæder Henrik Sønderby:

»Ethvert våben afleveret til politiet, er et mindre ude i samfundet. Et våben kan falde i forkerte hænder - det kan blive stjålet og ende med at blive anvendt af kriminelle og rocker- eller bandemedlemmer til alvorlig kriminalitet eller skyderier i det offentlige rum til fare for andre. Så jeg håber, at rigtig mange vil bidrage til at skabe mere tryghed i samfundet ved at aflevere deres ulovlige våben i løbet af juni måned. Få det hellere væk nu, hvor muligheden er der,« siger Henrik Sønderby.

Det gælder både skydevåben, knive, slagvåben og andet.

Hvis det drejer sig om særligt farlige genstande - fx granater, eksplosiver m.v. - bør man ikke transportere det. Man skal ikke røre ved det, men i stedet kontakte politiet, som sørger for afhentning. Afleveringen sker fortsat anonymt og straffrit.

Man kan altid ringe til politiet på 114, hvis man er i tvivl om noget.