Retten i Glostrup skal nu tage stilling til, om det var drabsforsøg, da en 25-årig mand i juni sidste år blev kørt ned på Tårnvej i Rødovre. Foto: Bjørn Armbjørn

Anklaget for at ville dræbe mand med en bil

Vestegnen - 19. juni 2017 kl. 07:03 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 25-årig mand blev bevidst kørt ned af en bil på Tårnvej i Rødovre med henblik på, at han skulle dræbes.

Det er anklagen mod en 23-årig mand i en usædvanlig sag, som tirsdag den 20. juni starter i Retten i Glostrup. Det er ikke hver dag, der er sager, hvor gerningsvåbnet skulle være en bil.

Fire mænd sidder på anklagebænken i nævningesagen - den ene er tiltalt for drabsforsøg, mens de tre andre, der er i alderen fra 30-33 år, er tiltalt for at have medvirket til, at bilen efter påkørslen endte som skrot.

Det er op til anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi under retssagen at bevise, at der var tale om en bevidst handling, da den 25-årige mand blev kørt ned på Tårnvej i Rødovre.

Det er vurderingen, at der var tale om en konflikt i bandemiljøet på Vestegnen, at den 25-årige blev kørt ned fredag den 3. juni 2016 midt på dagen. Og at det i virkeligheden var lidt af en tilfældighed.

Det er teorien, at den 25-årige, som blev meget alvorligt kvæstet, havde besøgt sin mor i Rødovre og stod ved et busstoppested og ventede, da personerne i en bil kom tilfældigt forbi og genkendte ham. Det er ligeledes en teori, at den 23-årige mand, der nu er tiltalt, vendte bilen for derefter at køre tilbage mod busstoppestedet og den 25-årige, og at han kørte ind i ham med høj fart.

Vestegnens Politis efterforskning viste dengang, at bilen efter påkørslen kørte ad Tårnvej, Jyllingevej og Nordre Ringvej for at ende i Fabriksparken i Albertslund/Glostrup. Politiets efterforskning har siden fastslået, at bilen efterfølgende blev sendt til autoophug.

Den 23-årige blev, efter en omfattende efterforskning hos Vestegnens Politi, anholdt i Høje-Taastrup 10 dage efter ulykken i Rødovre, og han har siddet varetægtsfængslet siden.

Der er afsat tre retsdage i Retten i Glostrup til den usædvanlige sag, og der ventes at falde dom i slutningen af denne måned.