Anklage mod 70-årig: Bestilte børne-voldtægter på nettet

En 70-årig mand fra Brøndby skal i slutningen af februar i Retten i Glostrup, anklaget for i 346 tilfælde at have medvirket til voldtægt og overgreb - ved at have bestilt livestreamede overgreb på børn via internettet.