En 70-årig mand fra Brøndby Strand blev i maj her i Retten i Glostrup idømt 12 års fængsel for omfattende misbrug af filippinske børn via internettet. Dommen er nu anket af både den 70-årige mand og af anklagemyndigheden. Foto: Bjørn Armbjørn

Anke: Sag om sexmisbrug af børn på nettet skal i landsretten

Vestegnen - 22. juni 2017 kl. 12:47 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 70-årige mand fra Brøndby Strand, som den 23. maj i Retten i Glostrup blev kendt skyldig i at have bestilt og betalt for sexshows med filippinske børn, som derefter blev livestreamet til manden computer, har valgt at anke dommen til Østre Landsret. Det samme har anklagemyndigheden.

Derfor bliver det nu Østre Landsret, der skal komme med en endelig afgørelse i sagen, der er kaldt Danmarkshistoriens største af sin slags.

Den 70-årige har anket med henblik på formildelse af straffen, og for at blive frifundet for de anklager, som han ikke har erkendt under sagen.

Omvendt har statsadvokaten anket med henblik på en skærpelse af straffen, der i Retten i Glostrup lød på 12 års fængsel. Her havde anklagemyndigheden ønsket en tidsubestemt forvaringsdom eller en endnu hårdere fængselsstraf.

Den 70-årige mand var tiltalt for 220 forhold om medvirken til, at børn og unge under 18 år har deltaget i pornografiske forestillinger (sexshows), der blev livestreamet over internettet fra Filippinerne til mandens computer i Brøndby Strand. Der var endvidere i 130 forhold rejst tiltale for medvirken til seksuelle overgreb mod børn under 15 år, herunder otte forhold der omfattede medvirken til incest, ligesom der i et forhold var rejst tiltale for besiddelse af børnepornografiske billeder og filmsekvenser.

Retten i Glostrup fandt det bevist, at den 70-årige mand fra Brøndby Strand i 218 forhold har medvirket til, at børn og unge under 18 år har deltaget i sexshows, der blev livestreamet til hans computer fra Filippinerne, hvor børnene og de unge opholdt sig. Den 70-årige mand blev desuden i 125 forhold fundet skyldig i medvirken til seksuelle overgreb mod børn under 15 år, og i to forhold, om medvirken til incest og ét forhold om besiddelse af børnepornografiske billeder og filmsekvenser.

Retten i Glostrup tilsidesatte den 70-åriges egen forklaring om, at han ikke havde nogen seksuel interesse i liveshowene, men at han ville hjælpe børnene, og at han var godhjertet og ikke kunne sige fra i forhold til at betale for livestreamingen. Retten i Glostrup mente omvendt, at den 70-årige havde en klar seksuel interesse, og at hans køb af sexshows ikke havde noget at gøre med at hjælpe nogen.

Retten i Glostrup betegnede den 70-årige som »professionel« køber af sexshows med børn, hvor der indgik både onani, samlejer og andre seksuelle udfoldelser, blandt andet incest.

Retten i Glostrup lagde afgørende vægt på det, som den 70-årige mand og de skiftende kontaktpersoner havde skrevet i chattene, der foregik før, under og efter de omhandlede livestreamede sexshows. Retten har således kunnet udlede af chattene, hvad der blev aftalt om de enkelte sexshows, herunder alderen på de børn, der skulle deltage, og hvilke seksuelle aktiviteter, der skulle foregå og foregik og mellem hvilke af børnene og de unge.

Det var en enig domsmandsret ved Retten i Glostrup, der dømte den 70-årige mand skyldig og fastsatte straffen til 12 års fængsel.

Disse afgørelser skal nu prøves i Østre Landsret. Det vides endnu ikke, hvornår sagen kommer til at køre.

Retten i Glostrup besluttede, at den 70-årige fortsat skal være fængslet. Han har siddet varetægtsfængslet i halvandet år, siden han blev anholdt af Vestegnens Politi i februar 2016.