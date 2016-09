Anholdt for voldsomt røveri

Vestegnens Politi har tirsdag anholdt en 29-årig mand, der mistænkes for at være en af gerningsmændene til røveriet mod smykkebutikken Aveny i Rødovre den 28. juni. Anholdelsen fandt sted i Stubbekøbing i tæt samarbejde med Sydsjællands Politi. Det var en grundig efterforskning, der førte politiet på sporet af den mistænkte.

Den anholdte 29-årige mand, der oprindelig er fra Hvidovre men nu bor op opholder sig i Stubbekøbing, er mistænkt for sammen med en ukendt medgerningsmand at have udført røveri mod smykkebutikken Aveny i Rødovre Centrum. Den ene gerningsmand truede personalet med pistol og den anden knuste glasmontrer med en hammerlignende genstand, hvorefter de stjal smykker for et større beløb. På vej ud af centeret, blev to centervagter truet af gerningsmændene. Gerningsmændene ankom og flygtede fra gerningsstedet på knallert.