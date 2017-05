Professor Messoud Ashina.

Alvorlig migræne påvirker ikke hjernens indre

Vestegnen - 07. maj 2017 kl. 13:29

Forskere på Dansk Hovedpinecenter i Glostrup har som de første vist, at anfald af migræne med synsforstyrrelser påvirker hjernestammen, men ikke den vigtige barriere ind til hjernen.

Migræne kan føles som en lammende smerte i hovedet. Forskere har i mange år haft en hypotese om, at den såkaldte »blod-hjernebarriere«, der forhindrer en lang række stoffer fra blodet i at trænge ind til hjernen, åbner sig under anfaldene. Dette ser man ved andre sygdomme i nervesystemet som for eksempel sklerose.

Men det er ikke tilfældet ved migræne, viser ny forskning fra Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet Glostrup, som netop er offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift »Brain«.

»I vores forsøg skannede vi patienter i en MR-skanner mens de havde den type migræneanfald, som starter med synsforstyrrelser - migræne med aura. Vi målte blod-hjernebarrieren med en anerkendt metode udviklet på Rigshospitalet, som kan fange selv små ændringer. Der var ikke nogen ændringer. Til gengæld var der øget blodgennemstrømning i hjernestammen - dette tyder på aktivitet i smerte-følsomme nerveceller som følge af smerteinput fra hovedet,« fortæller læge, ph.d. Anders Hougaard, som er førsteforfatter på det nye studie.

Det er første gang, det er lykkedes at måle tætheden af blod-hjernebarrieren på mennesker under migræneanfald med aura.

Ny kurs for medicinudvikling

De nye resultater har stor værdi for patienterne, forklarer professor Messoud Ashina, der leder forskningsgruppen bag studiet.

»Alt tyder nu på, at migrænesmerterne opstår i blodkarrene og blodkarvæggen, ikke inde i hjernen. Det er en lettelse for patienterne. Mange bliver forskrækkede over, hvad der sker i hjernen, når de har så voldsomme smerter og oplever synsforstyrrelser. Nu kan vi berolige dem med, at blod-hjernebarrieren og dens funktion som forsvarsmekanisme ikke er påvirket,« siger Messoud Ashina.

»Samtidig sætter resultaterne en ny kurs for udvikling af medicin: Medicinen behøver ikke være i stand til at trænge igennem blod-hjernebarrieren for at have effekt, for smerterne opstår udenfor selve hjernen,« tilføjer Messoud Ashina.

Under forsøgene tog patienterne ind til Rigshospitalet, Glostrup og blev scannet efter de havde oplevet migræne med aura (synsforstyrrelser). Andre forsøg har vist, at migræneanfald med aura kan ses i hjernen i op til 48 timer. I denne undersøgelse gik der i gennemsnit syv timer fra de første symptomers start til MR-skanningen foregik på hospitalet.