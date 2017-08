Se billedserie Vestegnens Politi var massivt til stede ved Brøndby Stadion. Det forlyder, at cirka 400 politifolk fra både Vestegnen og andre politikredse var involveret. Foto: BRAND-ISHOJ.DK

Alle løsladt efter fodbold-ballade

Vestegnen - 07. august 2017 kl. 16:43

Ingen af de seks personer, der søndag aften blev anholdt i forbindelse med balladen på Brøndby Stadion, blev mandag fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. De seks personer er blevet løsladt, men Vestegnens Politi opretholder sigtelserne mod dem.

Vestegnens Politi har registreret 42 lovovertrædelser i forbindelse med søndagens kamp mellem Brøndby IF og FCK på Brøndby Stadion. En kamp, som Brøndby i øvrigt vandt med 1-0 - men som blev skæmmet af uroligheder.

Vicepolitiinspektør Brian Toftemann fra Vestegnens Politi oplyser til Ritzau, at de 42 lovovertrædelser blandt andet drejer sig om vold mod politiet, vold mod kontrollører, besiddelse af slagvåben og for at være maskeret.

»Vi har 19 sager, hvor vores kolleger er blevet udsat for vold,« fortæller Brian Toftemann til Ritzau.

Allerede før kampen var der uro. En større gruppe FCK-tilhængere havde varmet op til kampen på en bodega i Vallensbæk Strand - og var således ikke med de »officielle« fan-tog, der kommer til Brøndbyøster Station, hvorefter fansene går ad en rute til Brøndby Stadion, som Vestegnens Politi sikrer.

Gruppen af FCK-tilhængere gik fra bodegaen i Vallensbæk Strand mod Vallensbæk Station - tæt fulgt af politiet. Efterfølgende tog denne gruppe FCK-tilhængere til Brøndby Strand Station, og bevægede sig mod Brøndby Stadion. Det var angiveligt personer fra denne gruppe, der nedlagde et hegn uden for Brøndby Stadion og stormede ind for at lave ballade. Vestegnens Politi fik dog jagtet personerne væk.

Helt galt gik det ved afslutningen af kampen, lige efter Brøndby scorede.

En kontrollør faldt til jorden, og der opstod tumultagtige scener på FCK-fanafsnittet. Det var så voldsomt, at kampen måtte udsættes, og politi måtte storme ind på Brøndby Stadion for at genskabe roen.