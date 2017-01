»Man skal selv have fingrene ned i det - det nytter ikke noget, at en anden trykker på knapperne for én,« siger Jørgen Skovsende. Her giver han tips til Marianne Christensen, der har lært at købe ting på nettet - alt muligt lige fra støvsugerposer til gymnastiktøj til børnebørnene. Foto: Kim Matthäi Leland

Alle kan lære it

NemID, eBoks, netbank, webbutikker, e-mail og Facebook. Der er mange nye begreber at forholde sig til, hvis man ikke er vant til at bruge en computer eller en mobiltelefon. Men for Vallensbæks seniorer er der hjælp at hente i Seniorhuset Korsagergård. Hver onsdag sidder Jørgen Skovsende klar til at hjælpe, hvis man har et problem med sin computer eller mobiltelefon.