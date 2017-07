Affaldssortering på stranden

»Vi er godt i gang med at udbrede forskellige affaldssorteringsordninger til vores borgere - senest har vi tilbudt borgerne en beholder til pap. Derfor giver det god mening, at vi følger vores ordninger til borgerne op ved at sørge for, at der også er mulighed for at affaldssortere i det offentlige rum, som fx på vores nye flotte strand,« siger borgmester Helle Adelborg og opfordrer i øvrigt borgerne til at hjælpe til med at holde stranden fin og fri for affald.