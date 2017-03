ANNONCE: Besøg Danmarks stærkeste kvinde i spillehal i Hvidovre

Det er nu ved at være et år siden, at Michelle Strøyer iværksatte det hyggelige Casino spillehal i Hvidovre. Nogen vil kunne huske hende som Danmarks stærkeste kvinde, som i 1990’erne tog Danmark med storm. I denne artikel kan du læse mere om det nye Casino i Hvidovre. Hvis du ikke har mulighed for at spille med Michelle i Hvidovre, kan du få gode råd til, hvordan du finder en online spillehal, hvor du kan vinde store beløb.

Her er det muligt for kunderne at komme forbi til et sjovt og spændende spil i automaterne – men også for at få en kop kaffe eller et stykke kage. Hvis du bor i området nær Hvidovre, er du derfor velkommen til at komme forbi til et godt spil. Udvalget af maskiner er stort, og du kan derfor finde et hav af sjove og underholdende spil i spillehallen, som vil kunne underholde dig i mange timer. Foruden de mange spillemuligheder kan du hilse på Michelle Strøyer – og måske tage en sludder over en kop kaffe.

Michelle Strøyer er foruden hendes titel som Danmarks stærkeste kvinde kendt for hendes deltagelse i Robinson 2007, hvor hun faktisk var tæt på at vinde. Siden har hun rejst landet rund og optrådt i mange tivolier. Hun påpeger, at det nok er her, at hun har indset, hvor hyggelige spillehaller er. Med inspiration i landets mange hyggelige spillehaller har hun nu fået sin egen spillehal, nemlig Casino som ligger på Gl. Køge Landevej i Hvidovre.

Spil i en online spillehal hjemme fra sofaen

Hvis du er blev inspireret af spillehalsverdenen, men ikke bor i nærheden af Hvidovre, er der heldigvis en anden løsning for dig. Alle har brug for at slappe af engang imellem, og dermed få et afbræk fra den travle hverdag med pligter og gøremål. Hvis du elsker at spille i de fysiske spillehaller, men er forhindret i at komme i spillehallerne på ugentlig basis, er der heldigvis hjælp at hente. De online spillehaller er nemlig en god måde, hvorpå du kan slappe af og nyde sjov og spænding.

I Danmark har de online spillehaller fået deres gennembrud, og der findes et hav af online spillehaller på markedet. En af de spillehaller, som får positiv omtale, er spilnu.dk. Hos spilnu.dk tilbydes en online spillehal med et hav af spil, hvor du kan vinde store pengepræmier. De har et stort udvalg af klassiske spil, som også findes i de fysiske spillehaller. Derudover har de en række unikke spil, som er udviklet af dem selv og dermed ikke findes andre steder. Spilnu.dk er en online spillehal, som skaber den samme spænding, som var du i en fysisk spillehal, men som blot kan spilles hjemme fra sofaen. En super god, men også sikker løsning til dig, som bor langt fra den nærmeste spillehal, eller som blot ønsker en hyggelige aften på sofaen. På www.spilnu.dk kan du finde det store udvalg af spil og dermed vinde store præmier.