Åbent hus: Kom med på taget af Hvidovre Hospital

24. august 2017

Denne sommer har Amager og Hvidovre Hospital vundet en europæisk pris for energirenovering. Det skete som resultat af flere års fokus på at nedbringe energiforbruget på hospitalets 245.000 kvadratmeter. Arbejdet omfatter bl.a. et af Danmarks største solcelleanlæg, affaldskværne til madaffald, vandkøling af frysere, udskiftning til lysarmaturer med LED-teknologi og styring af ventilation og varme i patientværelserne.

Den 3. september vises besøgende rundt på hospitalet for at høre nærmere om bæredygtighed. Bl.a. kommer de med op på hospitalets tag og ser et af Danmarks største solcelleanlæg, og derefter går turen til hospitalets kælder, hvor energiforbruget overvåges.

14.500 lysarmaturer

Driftschef Christian Johansen er dybt inde i projektet, der skal gøre Amager og Hvidovre Hospital til et grønnere hospital. Han glæder sig til at kunne vise mange af de bæredygtige løsninger frem til åbent hus og fortæller, at moderniseringen og udbygningen af Hvidovre Hospital er en oplagt anledning til at arbejde med nye tiltag inden for miljørigtig drift og udvikling for dermed at bidrage til Danmarks i forvejen grønne brand.

»Vi er for eksempel i gang med at udskifte de gammeldags lysstofrør med LED-lysarmaturer. De giver et blødere lys i retning af dagslys til gavn for patienter og ansatte. På gangarealerne bliver lysstyringen intelligent. Det betyder, at lyset bliver styret af bevægelse og dagslysindfald. Hvis der kommer dagslys ind, og hvis der ikke er aktivitet på gangene, sænkes lysstyrken automatisk, og energiforbruget bliver lavere,« fortæller Christian Johansen.

Udskiftningen er ikke overstået på en dag. Driftschefen fortæller, at Amager og Hvidovre Hospital skal have skiftet i alt 14.500 lysarmaturer fordelt på 2.300 rum.

Udover energirenovering kan gæsterne til åbent hus bl.a. høre om fremtidens børne- og ungebehandling, hilse på den mobile robot MIR, se de nye højteknologiske patientværelser, opleve en ambulance indefra og (for børn) gå på skattejagt i hospitalets lange gange.