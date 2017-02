Vestegnens Politi vil gerne have oplysninger om et tricktyveri onsdag eftermiddag på Hovedvejen i Glostrup.

92-årig blev offer for tricktyve

Den 92-årige dame havde netop været inde at handle, og her havde hun betalt med sit betalingskort. Lige efter blev hun kontaktet af to kvinder og en mand, der spurgte om vej til busholdepladsen. Damen var behjælpelig med at fortælle dem vejen, men blev af en borger efterfølgende gjort opmærksom på, at manden, som havde stået bag hende, havde haft sin hånd nede i hendes taske. Den 92-årige dames pung lå fortsat i tasken, men hendes dankort var væk - det var efterfølgende blevet misbrugt ved flere større kontanthævninger.