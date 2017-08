En 91-årig dame blev torsdag udsat for tricktyveri i sit hjem i Hvidovre. Foto: THOMAS OLSEN

91-årig lukkede falske hjemmehjælpere ind

Vestegnen - 04. august 2017 kl. 12:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag den 3. august kl. 11.30 blev en 91-årig dame udsat for tricktyveri i sit hjem på Rebæk Søpark i Hvidovre.

Tricktyveriet skete, da to personer ringede på damens dør og udgav sig at være fra hjemmeplejen, hvorfor de blev lukket ind. Efter de to personer var gået, opdagede den 91-årige dame, at hendes pung var væk.

Da damen ringede til sin bank for at spærre sine kort, oplyste banken, at der allerede var foretaget kontanthævninger fra kortet.

Tricktyveriet i Hvidovre får Vestegnens Politi til igen at advare mod tricktyve. Og det er en god idé, hvis familie eller venner snakker med ældre om risikoen for at blive udsat for tricktyveri.

Politiet oplyser, at tricktyve er snu og finder på mange påskud for at stjæle på gaden eller i hjemmet. Det gælder om at være skeptisk, når ukendte personer henvender sig - hjemme og på gaden. Man skal kun åbne døren for folk, man kender - og det er en god idé at lave faste aftaler med hjemmehjælpere, håndværkere mv. - og at spørge efter legitimation.