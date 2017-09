En 72-årig dame blev udsat for tricktyveri. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: 72-årig ville hjælpe mand - men fik stjålet sin pung Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

72-årig ville hjælpe mand - men fik stjålet sin pung

Vestegnen - 13. september 2017 kl. 11:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag den 11. september omkring klokken 11 blev en 72-årig dame udsat for tricktyveri, efter hun havde været inde at handle i et supermarked ved Brøndby Strand Centrum. Det oplyser Vestegnens Politi.

Damen havde lagt sine varer på båndet, da hun så manden bag hende blot skulle købe en avis, hvorfor hun tilbød ham, at komme foran hende i køen. Manden afviste tilbuddet og blev bag damen i køen. Da dame efterfølgende var i gang med at lægge sine varer ind i sin bil, blev hun opsøgt af manden fra køen, som spurgte hende, om hun kunne stave et bynavn for ham.

Damen stod og talte med manden, da hun pludselig så, at en anden mand stod ved hendes bil, og han netop havde taget hendes pung. Begge mænd løb fra stedet, mens damen forsøgte at løbe efter. Mændene tog damens dankort og smed herefter pungen på parkeringspladsen. Da damen kontaktede sin bank, fortalte de hende, at der netop var foretaget en større kontanthævning fra kortet.

Begge gerningsmænd beskrives som mænd med anden etnisk baggrund end dansk, 175-180 cm. høje og var ca. 40 år.

Vestegnens Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse i dagtimer eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.