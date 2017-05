60 år med Svanholm: Den mest vindende klub

For 60 år siden skulle man finde et navn til den nyåbnede cricketklub, og det blev til Svanholm Cricketklub. I de glade 50ere lå cricketbanen lige bag Vestre Fængsel ved Enghavevej i Sydhavnen, og anlægget hed Baunehøj-banerne. To af spillerne fra dengang i 1957, Finn Nistrup og Jørgen Jønsson, var med på det 1. hold, der i en mellemrække-kamp for første gang den 27. maj 1957 spillede i Sorø og tabte stort. Begge spillede på førsteholdet i henholdsvis 25 og 26 sæsoner og vandt tilsammen 12 danske mesterskaber. Begge har, sammen med den tidligere mangeårige formand Søren Nissen, stadigvæk stor tilknytning til klubben.

Jørgen Jønsson og Finn Nistrup nåede at spille over 1000 kampe for Svanholm, og begge spillere har formået at være i top-5-listen over dansk crickets bedste rekorder gennem tiderne.