5. klasse overrasket af tv-hold

De tre værter fra Ultra Nyt samt kameramænd og journalister fra DR Ultra var stået tidligt op for at overraske 5. klasserne fra Strandgårdskolen under deres morgensamling torsdag. Børnene fra 5.a skal være med til at lave dagens nyheder i Ultra Nyt, og kammeraterne fra 5.b skal være publikum under dagens udsendelse.

Vestegnen - 18. maj 2017 kl. 10:32 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en meget glad femte årgang på Strandgårdskolen i Ishøj, der torsdag morgen den 18. maj blev overrasket af værterne Tommy Zwicky, Stine Lynghard og Maja Adjoa Baidoo samt det øvrige tv-hold fra Ultra Nyt, der i denne uge er på rundtur til udvalgte skoler i hele Danmark.

Klassen 5.a er i løbet af dagen med til at sammensætte og lave indslagene i Ultra Nyt, der sendes på DR Ultra i aften. Årsagen er, at en af klassens elever, Rasmine Otto, for nogle uger siden skrev til Ultra Nyt, at klassen hjælper skolekøkkenet med at lave skolemaden, som primært er økologisk.

Børnene skal i dag lave tre nyhedsindslag, hvoraf det ene handler om madordningen, og de to andre nyhedsindslag er et alvorligt og et lettere emne, børnene selv vælger på et redaktionsmøde.

Herudover skal de også lave et indslag om de tre fedeste ting ved Ishøj samt et indslag om skolen.

- Jeg blev meget overrasket og glad, selvom jeg godt nok havde set et billede på instagram i går med en ledetråd, der forestillede en is, der var høj, siger 11-årige Rasmine Otto om oplevelsen med at møde tv-holdet.

Hvad der kommer ud af elevernes anstrengelser kan man se i aften i Ultranyt på DR Ultra klokken 18.00. Det kan også ses efterfølgende på dr.dk/ultra.