44-årig mand idømt behandlingsdom for farlige våben

En 44-årig mand skulle først mentalundersøges, inden han blev idømt sin straf for besiddelse af farlige våben.

Manden blev i december kendt skyldig i besiddelse af farlige våben sammen med to andre mænd. De to, som er brødre, fik allerede deres straf i december.

Den 44-åriges strafudmåling kommer knap to måneder senere, fordi han skulle mentalundersøges, før straffen kunne udmåles. Han er desuden blevet idømt en betinget udvisning på to år.

De to brødre på 24 og 34 år blev henholdsvis idømt tre år og ni måneders fængsel og et år og fem måneders fængsel.

Sagen stammer tilbage fra 2015. Her gav den 24-årige Amer Ayub i starten af december 2015 en sportstaske fyldt med skydevåben til den 44-årige mand ved et busstoppested i Brøndby Strand.

Den 44-årige opbevarede herefter tasken på sin bopæl i Brøndby Strand indtil 19. februar sidste år, hvor politiet fandt våbnene.

Den 34-årige storebror var ikke til stede, da udvekslingen af våben fandt sted. Men han blev stadig dømt for at have været i besiddelse af en halvautomatisk pistol.

Storebroren blev desuden dømt for i flere tilfælde at have været i besiddelse af stoffer - delvis med henblik på videresalg.