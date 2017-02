30-årig fik fire knivstik: Politiet søger vidner

Vestegnens Politi er stærkt interesseret i at høre fra beboere og andre vidner, der har set noget i forbindelse med knivstikkeriet onsdag aften ved Ågården 32 i Ishøj. Efter knivstikkeriet løb to mænd væk fra stedet, og politiet vil meget gerne høre fra alle, der har lagt mærke til de to mænd under deres flugt. I det hele taget er politiet interesseret i at høre folk, der har observeret noget unormalt i området i tiden omkring knivstikkeriet.