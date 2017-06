Drabet på politimanden vakte store følelser. Nu skal en 26-årig i retten. Foto: BRAND-ISHOJ.DK

26-årig tiltalt for politidrab

Vestegnen - 27. juni 2017 kl. 12:00 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Statsadvokaten i København har nu rejst tiltale mod en 26-årig mand fra Vestegnen for drabet på en politiassistent ved Vestegnens Politi i december 2016. Det oplyser statsadvokat Lise-Lotte Nilas.

Klokken 8.16, tirsdag den 6. december 2016, blev en politiassistent ved Vestegnens Politi på klos hold skudt i hovedet med en pistol ved Politigården i Albertslund. Den følgende dag døde politiassistenten som følge af skuddet. Der var tale om den 43-årige politihundefører Jesper Jul fra Solrød.

Statsadvokaten i København har nu rejst tiltale mod en 26-årig mand for drabet.

Den 26-årige er tiltalt for manddrab og for overfald på en medarbejder i et offentligt erhverv eller i offentlig tjeneste.

Den tiltalte er også tiltalt for at have stjålet og efterfølgende været i ulovlig besiddelse af den pistol, som blev anvendt ved drabet. Pistolen blev stjålet fra Rødovre Skytteforening i Brøndby om aftenen mandag den 5. december 2016, det vil sige mindre end 12 timer før drabet på politiassistenten.

Statsadvokat Lise-Lotte Nilas oplyser til Søndagsavisen Vestegnen, at anklagemyndigheden vil gå efter en langvarig fængselsstraf eller en forvaringsdom.

Den 26-årige mand flygtede efter drabet i retning mod Taastrup, hvor han blev anholdt af Vestegnens Politi. Han har siden siddet varetægtsfængslet.

Den formodede gerningsmand havde imidlertid smidt pistolen fra sig under flugten fra Albertslund til Taastrup. Da gerningsvåbnet var vigtigt i efterforskningen, satte Vestegnens Politi en større eftersøgning i gang - blandt andet med politihunde. Pistolen blev først fundet tirsdag den 13. december 2016 i Taastrup-området, i samarbejde med Søværnets Minørtjeneste.

Drabet på den respekterede og vellidte politimand satte store følelser i gang. Både hos familie, kollegaer, sportsvenner - og på Vestegnen generelt. Det var et fuldstændig meningsløst drab. Mange var forbi for at lægge blomster foran politigården i Albertslund, og der blev afholdt et stort fakkeltog ved politigården

Det bliver Statsadvokaten i København, der møder for anklagemyndigheden i nævningesagen, som er berammet til at finde sted over syv dage i september 2017.

At det ikke er anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi, der skal føre sagen, skyldes blandt andet, at den dræbte politimand var ansat i politikredsen.

»Vi har fundet, at det er det mest hensigtsmæssige og rigtige, at det bliver statsadvokaten, der møder for anklagemyndigheden,« siger Lise-Lotte Nilas.

Sagen vil dog foregå lokalt, nemlig i Retten i Glostrup.

Retssagen mod den 26-årige er i første omgang berammet som en nævningesag, men det er muligt, at den ender som en domsmandssag, hvis den tiltalte vælger det.