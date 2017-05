25 år med den grønne fane

Albertslund Kommune klappede forleden sig selv på skulderen for 25 års ambitiøst miljøarbejde og forsøgte at inspirere andre om fremtidige smart city-løsninger, miljøarbejde i børnehøjde, lavtemperaturfjernvarme og meget mere. Det skete ved et stort arrangement på Birkelundgaard, hvor der var grøn æresport i anledning det miljømæssige sølvbryllup.

Sådan sluttede borgmester Steen Christiansen sin tale af, da Albertslund Kommune fejrede 25 år som frontrunner på miljøfronten. Anledningen var, at det i år er 25 år siden, at Albertslund som den første kommune i landet begyndte at lave grønne regnskaber.

De sidste par år har regnskabet naturligvis været digitalt. Men et eksempel på rykket fra 1992 til i dag er vandforbruget. I 1992 var vandforbruget 157 liter per døgn per indbygger. I 2016 kan Albertslund Kommune for fjerde år i træk vise et forbrug på under 100 liter pr. person pr. døgn - i 2016 var det på kun 92,4 liter. En bonusinformation er, at Albertslund Kommune var den første kommune, der kom under de magiske 100 liter pr. borger pr. døgn.