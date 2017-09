24-årig anholdt: To røverier sammen morgen

Mandag den 4. september kl. 06.07 begik den 24-årige mand røveri mod en tankstation på Roskildevej i Rødovre. Manden gik ind på tankstationen og tog en ramme øl, hvorefter han gik op til kassen og fortalte, at han ikke ville betale for den. På trods af flere trusler gjorde den ansatte, hvad han kunne for at få gerningsmanden til at betale, men uden held.

Den 24-årige mand blev senere anholdt kl. 06.45, da han ligeledes blev anmeldt for at have spist mad fra en bager i Rødovre Centrum uden at betale for det, ligesom han, i forsøg på at flygte, havde truet en kvinde til at forlade sin bil - hér blev han dog afbrudt af flere vidner, som tilbageholdte ham, til politiet kom.