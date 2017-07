Se billedserie Kevin Andreasen er en af flere yngre musikere, der kommer fra Vestegnen. Han tror, at grunden er, at der sker mere på Vestegnen. Det er ikke, fordi der er mere talent her, men der er flere historier. Foto: Jørgen C. Jørgensen.

21-årige Kevin står bag kæmpehit: Sådan er vejen til at blive popstjerne

Vestegnen - 16. juli 2017 kl. 07:21 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De karakteristiske runde clip-on solbriller, der sidder fast på de ligeså runde briller, har han på, mens han kigger på de to guld- og platinplader, der glimter på væggen. De er beviset på, ét bestemt af popstjernens hit er blevet afspillet først 4,5 millioner gange og senere 9 millioner gange, ja faktisk flere end 10 millioner på Spotify.

Bag hittet, der hedder »Hvor er du Bro?«, står 21-årige Kevin Andreasen fra Rødovre, der kalder sig for Bro.

Hans sang blev et regulært hit sidste år, og senere har han også udgivet flere sange som »Lidt til side« og »Er nettet nede?«.

Og i stedet for jobbet som lærervikar på en skole, lever Kevin Andreasen nu af at lave musik og optræde på små og store scener i Danmark.

Men det var ikke meningen, at musikken skulle blive det vigtigste. Planen var at blive fodboldspiller, Men efter to ungdomslandskampe og en kontrakt i Brøndby, blev Kevin Andreasen ramt af en korsbåndskade, som gjorde, at han ikke kunne spille fodbold i knap halvandet år. Da han kom tilbage var de andre blevet alt for gode, og drømmen om et liv på grønsværen blev lagt til side.

I skadespausen begyndte han at lave musik, og det blev startskuddet på musikkarrieren, som for alvor tog fart sidste år.

Vil ikke væk fra Vestegnen

Spørger man om han er ked af, at han ikke kunne fortsætte med fodbolden, er svaret klart.

»Nej, det er jeg faktisk ikke. Hvis jeg kan vælge, vil jeg helst lave musik. Jeg er meget beæret over, at jeg får lov at lave det her,« siger den 21-årige Vestegns-dreng, der netop er flyttet hjemmefra - også i Rødovre, hvor han har boet hele livet.

»Jeg kan aldrig forestille mig at flytte væk fra Vestegnen. Jeg elsker det. Det er mit hjem. Det kan da godt være, at jeg vil bo på landet, når jeg bliver gammel,« siger han og sætter tre ord på Vestegnen.

»Det er hyggeligt, venskabeligt og morsomt. Alle kender hinanden, og der sker altid noget.«

En popstjerne

Når Bro tager af sted fra Vestegnen og ud for at spille, giver han den gas på scenen, og han er efterhånden ved at blive en stjerne på musikscenen. Derfor gælder det om at være ydmyg.

Selvom Kevin Andreasen har skabt sig et image som Bro og lever et liv med masser af musik og koncerter, holder han begge ben på jorden. Takket være vennerne.

»Mine kammerater holder mig nede og siger, at jeg jo bare er Kevin fra Vestegnen. De havde faktisk troet, at jeg ville blive en arrogant nørd, og det havde jeg også selv troet, at jeg ville blive,« siger den 21-årige Rødovre-dreng.

»Hvor er du Bro?« er blevet streamet flere end 12 millioner gange. Havde du regnet med, at det ville blive så stort et hit?

»Ja, det havde jeg. Da jeg havde hørt sangen de første gange, tænkte jeg: Hvem ville ikke høre den? Der er ikke noget med sprut, stoffer og flasker, og jeg bander ikke, så jeg kunne ikke se, hvorfor man ikke skulle høre den.«

I sangen synger han om sin ven Kasper, der under en bytur stak af med en pige fra Hellerup. De var gode venner dengang, men ses ikke mere.

»Jeg må dog takke ham, for uden ham var jeg ikke kommet hertil, hvor jeg er i dag. Sangen betyder utrolig meget for mig, og den har startet min karriere og er blevet et kæmpe vendepunkt, og den er en stor del af mit liv,« siger Kevin Andreasen.

Far og Justin Bieber

Selvom Kevin Andreasen egentlig først skulle spille fodbold, så har musikken altid været en del af hans liv.

»Jeg har lavet sange og skrevet tekster, siden jeg var 15, og min far har lavet musik hele livet. Jeg har været med ham i studiet og hørt ham spille meget. Den musik, jeg selv har hørt og er blevet inspireret af, er egentlig mere »One Direction« og »Justin Bieber«,« siger han.

Men det er ikke den traditionelle popmusik, han selv laver. Det er musik, der er frisk og ungt og en slags sommermusik, der er meget energisk, og så er det noget musik med en gimmick i, så det er lidt sjovt. Sådan beskriver Bro det i hvert fald selv.

»Det handler om at finde ud af, hvad Danmark vil have og så give dem det. Jeg vil ikke lave musik, som folk ikke vil høre, så giver det ikke mening, og det er derfor, jeg laver den type musik, jeg gør,« siger Kevin Andreasen, der laver musik med blandt andre Basim og Mich Hedin »Cutfather« Hansen, der begge har været med i X Factor som henholdsvis deltager og dommer.

Stolt over sig selv

Indtil videre har karrieren udover flere end 12 millioner streams på Spotify budt på optrædener til The Voice i Tivoli og masser af spillejob.

»Det er der sgu ikke mange der oplever inden for et år, så det er jeg lidt stolt over,« siger Kevin Andreasen.

I det hele taget mærker han tydeligt, at det seneste år har været vildt, og at han er ved at blive kendt.

Blandt andet er hans lillebror Nicklas kendt som Lil'bro på sit gymnasium, og sommeren byder blandt andet på sceneoptrædener på Langelands Festival og Grøn Koncert.

Og planen er, at Kevin Andreasen i mange år skal have den slags oplevelser. Han har ikke taget en uddannelse, og det er heller ikke planen, at han skal det, for drømmen og planen er klar.

»Jeg skal være musiker. Jeg har ingen plan b, og jeg tror, det er bedst ikke at have en plan b og hele tiden tænke, hvad nu hvis.. Så må man sgu gemme lidt penge til senere. Jeg har ingen tanker om uddannelse eller andet. Det er jo det, alle vil have, at man gør. Jeg er ikke modstander af, at man tager uddannelse, men lige nu behøver jeg bare ikke at gøre det,« siger han.

Den seneste musik fra Bro udkom midt i juni. Det er sangen »Mi Amor«, som han har lavet sammen med en anden ung kunstner, FætR, der kommer fra Holbæk, og der er mere på vej fra Bro, afslører Kevin Andreasen.