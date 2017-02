Københavns Vestegns Politi mistænker en 25-årig mand for at stå bag et knivstikkeri tirsdag aften. Han brækkede selv benet i flugten fra knivstikkeriet, lyder det. Arkivfoto.

20-årig mand forulykker i bil midt under knivstikkeri

En mistænkt 25-årig mand brækkede benet under flugten fra et knivstikkeri i Albertslund tirsdag aften.

- Omstændighederne er stadig uklare, men som vi har fået det oplyst, så har to personer opholdt sig i samme bil, og det udvikler sig til et knivstikkeri, siger vagtchefen.

En 20-årig mand blev tirsdag aften bragt til Rigshospitalets Traumecenter, efter at han var blevet stukket med en kniv i Albertslund.

Han tilføjer, at bilen med de to unge mænd forulykkede i krydset mellem Herstedøstervej og Fabriksparken i Albertslund sent tirsdag aften.

Politiet modtog anmeldelsen om episoden klokken 22.06.

- De kørte tilsyneladende galt, fordi knivstikkeriet fandt sted, mens de kørte, fortæller Brian Holm.

- Det var føreren af bilen, der blev stukket, tilføjer han.

Brian Holm oplyser i øvrigt, at offeret for knivstikkeriet er blevet opereret i løbet af natten og er uden for livsfare.

Passageren i bilen løb fra stedet efter episoden, men politiet kom hurtigt på sporet af den 25-årige mand.

- Den anden mand løber fra stedet, hvor han så falder over et hegn og brækker benet, så han lå stille, da vi fandt ham, siger Brian Holm.

Københavns Vestegns Politi oplyser, at politiet kun har et "perifert" kendskab til de to involverede mænd.

Det har tidligt onsdag morgen endnu ikke været muligt at afhøre offeret for knivstikkeriet, så oplysningerne om episoden stammer fortrinsvis fra den mistænke 25-årige mand, påpeger politiet.