En 20-årig bulgarsk mand skal tre år i fængsel for et voldtægtsforsøg i Høje Taastrup sidste år. Det har Retten i Glostrup besluttet. Han skal også udvises for bestandig, men den del af dommen har han anket.

20-årig får tre års fængsel for voldtægtsforsøg

En 20-årig bulgarsk mand skal tre år i fængsel og udvises for bestandig for at have overfaldet en kvinde og forsøgt at voldtage hende ved Høje Taastrup Station i juli sidste år.

Det afgjorde Retten i Glostrup torsdag.

Retten lagde vægt på, at der var tale om et groft overfald, og at strafferammen for voldtægt er blevet sat op, oplyser anklager Ulrik Lunn, Københavns Vestegns Politi.