16-årig kvæstet i cykelstyrt

Det ligger dog fast, at den 16-årige dreng blev fundet tirsdag kl. 14.21 på cykelstien på Hvidovre Strandvej. Det var en skolekammerat, der fandt den 16-årige, som var alvorligt kvæstet i hovedet, efter alt at dømme fordi han var styrtet på cyklen. Skolekammeraten havde dog ikke set selve styrtet.

Den 16-årige dreng blev i første omgang kørt i ambulance til akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital og senere overflyttet til Rigshospitalet. Den seneste melding til politiet er, at drengen efter omstændighederne har det godt og er uden for livsfare.

Ifølge politiets foreløbige undersøgelser har drengen formentlig kørt uden cykelhjelm. Noget som politiet i øvrigt opfordrer til, at cyklister gør - netop for at kunne forhindre alvorlige skader i hovedet i forbindelse med ulykker. Om det havde indflydelse i den aktuelle sag, er dog for tidligt at fastslå med sikkerhed.